Tigres conquista su séptimo título de Liga MX Femenil

Monterrey, Nuevo León.- Las noches históricas no se explican… se celebran. Y este domingo, Tigres Femenil volvió a confirmar su reinado absoluto en el balompié mexicano. Con una victoria 1-0 sobre el América en el Estadio Universitario, las felinas cerraron un global de 4-3 para levantar el séptimo título de su historia en la Liga MX Femenil, consolidando una época dorada que parece no tener final.

El arranque del duelo estuvo marcado por la intensidad. América buscó imponer condiciones desde temprano, y fue Irene Guerrero quien mandó el primer aviso con un disparo desde fuera del área que atajó sin titubeos Cecilia Santiago. Sin embargo, Tigres encontró el gol que necesitaba al minuto 19: una desatención en la zaga azulcrema permitió a Diana Ordóñez definir con frialdad para adelantar a las locales.

Ese tanto obligó al América a arriesgar con fuerza. Antes de irse al descanso, las visitantes apretaron líneas y generaron peligro, pero la defensa felina resistió con firmeza, siendo Greta Espinoza y “Ceci” Santiago piezas clave para llegar al medio tiempo con la ventaja intacta.

El complemento fue un pulso emocional. Al 52’, María Sánchez rozó el empate con un intento de gol olímpico que obligó a la arquera auriazul a volar. Minutos más tarde, Nancy Antonio cimbró el poste con un derechazo, aunque su ímpetu terminó trocando en tragedia cuando al 60’ fue expulsada por una dura entrada sobre Jenni Hermoso.

Aún con diez, el América se negó a rendirse. Scarlett Camberos estuvo cerca de empatar al 79’ en un rebote dentro del área, mientras que Montserrat Saldívar estremeció el travesaño al 86’. Era el gol que nunca llegó.

Finalmente, el silbatazo consagró la supremacía de Tigres. Siete estrellas, incontables capítulos de gloria y un legado que continúa creciendo.

Las “Amazonas” vuelven a tocar el cielo. Y lo hacen, como dicta su historia, con garra, carácter… y un dominio que sigue marcando el rumbo del futbol femenil en México.