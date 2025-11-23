El Toluca enfrentará a Juárez en la Liguilla

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Los Diablos Rojos del Toluca se medirán a los Bravos de Ciudad Juárez en los cuartos de final de la Liga MX. El equipo fronterizo derrotó 2-1 a los Tuzos del Pachuca y de esta forma se calificó a la “fiesta grande” del futbol mexicano, donde enfrentarán al conjunto mexiquense.

El Estadio Olímpico Benito Juárez vivió una noche que quedará tatuada en la memoria de la frontera, luego de ver al FC Juárez imponerse con determinación para superar a Pachuca y avanzar en el Play-In, en un duelo lleno de intensidad, emociones y sangre caliente futbolera. Desde el silbatazo inicial, el conjunto dirigido por Diego Mejía mostró una cara completamente distinta a la presentada días atrás frente a Xolos, apostando por una propuesta ofensiva, vertical y agresiva que rápidamente incomodó a los hidalguenses.

La recompensa llegó temprano. Al minuto 15, Madson de Souza abrió el marcador tras aprovechar un balón suelto en el área para disparar con potencia y vencer al arquero visitante. El gol desató la euforia en las gradas y empujó a Bravos a mantener el ritmo. El dominio se tradujo nuevamente en el 2-0 al 38’, cuando José Luis Rodríguez conectó un remate impecable que hizo estallar el inmueble ante un Pachuca desorientado y sin respuestas inmediatas.

Los Tuzos intentaron reaccionar antes del descanso y, al 45+1, Jhonder Cádiz acortó la distancia con una definición certera, dándole vida a un equipo que parecía condenado muy temprano. Sin embargo, la esperanza visitante se quedó solo en eso: un suspiro.

En la segunda mitad, Juárez administró mejor los tiempos, cerró espacios y jugó con la serenidad que exige un duelo de eliminación. Pachuca tuvo la posesión, pero nunca encontró profundidad ni claridad para comprometer seriamente a los locales, que se plantaron con madurez y determinación para proteger la ventaja.

El cierre fue digno de un thriller: empujones, reclamos y expulsiones en ambos bandos mostraron la tensión que envolvía el encuentro, mientras el ambiente en las tribunas se convertía en un volcán encendido.

Al final, el 2-1 consagró un triunfo histórico para Bravos, el primero en un partido de eliminación directa como local, alimentando la ilusión de una afición que sueña con algo más grande. Ahora, Juárez se alista para su siguiente desafío: enfrentar al campeón vigente en una serie de miércoles y sábado que promete emociones al límite. En la frontera, ya se respira ese ánimo.