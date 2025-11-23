Es Irvin Amaya nuevo monarca de peso pluma de LUX Fight League

Nuevo León.- Por decisión unánime, el artemarcialista regiomontano, Irvin “Strom” Amaya, derrotó al sonorense Alejandro “Toro” Corrales, en la pelea estelar de LUX 056 presentada por Préstamos Relámpago, Solidar y VINSSA, que se celebró en el Showcenter Complex de San Pedro Garza García, Nuevo León, para con ello, coronarse como nuevo monarca mundial de peso pluma de LUX Fight League.

Con este resultado, Amaya además llegó a 13 victorias en su carrera profesional, la cual también incluye cinco reveses y cero empates.

Por su parte, Corrales sumó cuarto descalabro en el ámbito de paga, el segundo en la búsqueda del cetro de las 145 libras, donde hay un registro de ocho éxitos y ninguna igualada.

El combate arrancó con un leve estudio de parte de ambos exponentes e intercambio de golpes de puños al centro del octágono. Amaya mandó al piso a Corrales buscando acabar pronto con el desafío, sin embargo, el sonorense zafó de la monta para seguir en la contienda.

En el segundo asalto, continuaron intercambiando metralla que ocasionó que “Toro” Corrales comenzara a sangrar de las fosas nasales, ante la mirada de Daniela Modad, quien fungió como tercera sobre la jaula.

En el tercer episodio, el regiomontano, quien vistió pantaloncillo en color negro, siguió fraguando su victoria con una colección de jabs que fueron mermando la resistencia de su rival y su nariz de manera importante.

Ya con Alejandro sangrando profusamente de las fosas nasales, Irvin no cesó en castigarle el rostro con combinaciones exactas que fueron dejando sin una clara visión a su oponente y lejos del cinturón de las 145 libras.

En el quinto round, el oriundo de Hermosillo, Sonora, apostó a ir por todo, sabedor de que sólo el nocaut le iba a dar un triunfo. En tanto, el artemarcialista local se mostró paciente para disfrutar de la consecución del cetro mundial pluma de LUX Fight League.

Las tarjetas de los jueces determinaron que Amaya fuera el nuevo monarca de la división de las 145 libras y que Joe Mendoza, presidente de la compañía más importante de Artes Marciales Mixtas (MMA) de Latinoamérica, le colocara su cinto dorado de campeón.

“Me ha costado mucho esto, quiero agradecerles a las personas que han formado parte de este camino, ustedes me construyeron como persona y atleta, siempre he caminado con zapatos de campeón, pese a la adversidad que he atravesado”, apuntó “Strom” Amaya al final del combate, que dedicó a su abuela, la cual estaba internada en un hospital.

“Voy a recordar este momento para toda la vida, nadie me regaló nada, estoy listo para defender el cinturón contra quién sea o dar el siguiente paso a UFC”, subrayó el peleador de 30 años, quien agradeció el apoyo de sus patrocinadores y de su tercia de entrenadores.

En tanto, en el pleito coestelar, el regiomontano Fabián “Torito” López (6-2-0) derrotó por nocaut al tabasqueño César Vázquez (7-6-0), en batalla por el peso gallo.

Asimismo, el duranguense Damián “Super” Fernández (6-0-0) doblegó por decisión unánime al costarricense André Barquero (11-3-0), en combate en las 135 libras.

Por su parte, la regiomontana Victoria Alba (6-2-0) venció por decisión unánime a la chihuahuense Ivonne Caro (2-3-0), en peso mosca.

Y en el choque que abrió el cartel principal, el nayarita Silvestre “Gorila” Sánchez (8-1-0) derrotó por la vía del cloroformo al duranguense David “Carnicero” Hernández (3-2-0).

LUX 057 presentado por Préstamos Relámpago, Solidar y VINSSA será el próximo evento de LUX Fight League y se celebrará el próximo 5 de diciembre en el Gimnasio Marcelino González, de Zacatecas.