Richards y De Alba pelean por el título de GTM Pro 1 en Monterrey

Monterey, Méx.- Este sábado 29 de noviembre se llevará a cabo la última fecha de la temporada 2025 de la GTM Pro1 de Súper Copa Roshfrans en el Autódromo Monterrey, y dos de los pilotos buscarán ser protagonistas en la lucha por el título. Emiliano Richards de MG y Salvador de Alba Jr. del AGA Racing Team, pondrán en juego el máximo galardón.

Después de algunas temporadas en las cuales ya se sabía quién era el monarca, ahora la definición está al rojo vivo, con los primeros dos puestos separados por apenas 8,5 puntos. Richards con 732 y De Alba con 723.5, este sábado se definirá quien es el nuevo campeón, lauro que tiene en estos momentos el tapatío.

“Todavía no caigo. Estoy asimilando esto. Tuve años muy complicados, así que llegar ahora a la final en Monterrey con posibilidades de ser campeón, es increíble. Esta temporada nos sacamos un peso de encima importante y nos cambió la forma de ver y afrontar el campeonato. Lo que logramos fue súper bueno e iremos a tierras regiomontanas a buscar el título”, dijo Emiliano.

El piloto del auto No. 68 comentó además, que cuando inició el año sabía que tenía la posibilidad de campeonar: “Teníamos que hacer un buen trabajo en la temporada para eso y lo conseguimos. La victoria es una de las posibilidades y voy a poner todo de mí para que suceda”, explicó Richards.

“Sin dudas que voy a buscar el campeonato. El objetivo principal es descontar esos 8.5 puntos que me separan del liderato, pero apuntamos de lleno a la corona. Creo que estamos en el camino correcto”, sentenció Salvador.

“El automovilismo es mi pasión. Lo hago porque me gusta el deporte. Tengo la suerte de poder vivirlo en familia. Todos los integrantes del AGA Racing Team me ayudaron a formarme como piloto y creo que uno nunca debe olvidarse de dónde salió y dónde aprendió la mayoría de las cosas. Festejarlo con ellos me da una alegría enorme”, concluyó el tapatío.

Por último, ambos pilotos dijeron que será un cierre de año muy especial porque por primera vez habrá un show como el que darán los Tres Tristes Tigres para todos los aficionados que concurran al Autódromo Monterrey.