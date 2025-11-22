América presenta nuevo “plumaje”

Ciudad de México.- El Club América sorprendió este jueves al anunciar su tercer uniforme para el Apertura 2025, una equipación que rompe por completo con la tradición azulcrema al adoptar un tono gris como protagonista. La marca Adidas y el conjunto capitalino revelaron la nueva indumentaria, misma que acompañará al equipo tanto en la fase final del torneo como en el Clausura 2026.

La playera presenta una base en color gris que transmite sobriedad y fortaleza, mientras que los detalles en verde, presentes en el escudo, los hombros, el logotipo de la marca y el patrocinador, añaden un contraste moderno que busca conectar con la energía del aficionado. La combinación pretende evocar el césped que ha sido testigo de las hazañas águilas a lo largo de su historia.

“El nuevo jersey proyecta poder y elegancia, mientras los detalles en verde evocan el césped que ha sido testigo de innumerables hazañas. Las líneas y acentos en tono verdoso representan la energía incansable de la afición azulcrema que nunca deja de soñar ni de alentar”, destacó Adidas al presentar la indumentaria.

La marca también señaló que esta camiseta está inspirada en “el recinto que ha visto volar a las Águilas”, un homenaje directo al Estadio Azteca como escenario de gloria, historia y victorias. “La inmensidad de su casa solo puede compararse con la fuerza de esta nueva equipación”, añadió la firma deportiva.

El lanzamiento llega en un momento clave para el América, que se prepara para afrontar la Liguilla del Apertura 2025. Su rival en los cuartos de final será Monterrey, equipo que finalizó en la quinta posición de la tabla. Los dirigidos por André Jardine buscan recuperar el impulso después de haber visto interrumpida su racha de tres títulos consecutivos en la Liga MX, logrados en los últimos dos años.

Antes de encarar la fase final, los azulcremas disputaron un partido amistoso frente al LA Galaxy, encuentro que terminó en un empate 2-2 y que sirvió para ajustar detalles de cara al reto que se aproxima.

Con este nuevo uniforme, el América apuesta por una identidad alternativa, elegante y simbólica, con la que buscará escribir un nuevo capítulo en su historia reciente.