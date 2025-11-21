Emiten recomendaciones para familias y mascotas durante temporada de frío en EdoMéx

Toluca, Méx.- Con el objetivo de proteger la salud, la seguridad y el bienestar de la población, el Gobierno del Estado de México, a través de Protección Civil estatal, exhorta a las familias mexiquenses a adoptar medidas preventivas ante el inicio de la temporada de frío, que comenzó a sentirse desde noviembre y se prevé que se mantenga hasta marzo de 2026.

La dependencia estatal advirtió sobre los riesgos de utilizar hornos, braseros o estufas como fuente de calor, debido a la generación de monóxido de carbono, gas incoloro que puede causar intoxicaciones graves e incluso la muerte. “Se recomienda no dormir cerca de estos aparatos, mantener una ventilación adecuada y evitar fumar en espacios cerrados, especialmente cerca de personas vulnerables”, señalaron autoridades de Protección Civil.

Protección Civil estatal recomienda a la población mexiquense seguir una serie de medidas preventivas para reducir riesgos durante la temporada de frío: evitar cambios bruscos de temperatura, cubrir boca y nariz al salir de lugares cálidos, vestir en capas con prendas ligeras por dentro y ropa gruesa por fuera, utilizar calzado cerrado y calcetines de lana, consumir líquidos calientes, ingerir alimentos ricos en vitamina C, acudir al médico ante síntomas de enfermedades respiratorias, evitar la automedicación, mantener actualizado el esquema de vacunación, especialmente contra la influenza en niñas, niños y adultos mayores, proteger a los seres sintientes brindándoles abrigo adecuado, y evitar mantenerlos en exteriores durante noches o madrugadas frías.

La temporada de frío también representa un riesgo para la movilidad, por lo que la dependencia estatal recomienda a los conductores extremar precauciones: encender las luces del vehículo y las intermitentes, disminuir la velocidad y mantener distancia con otros automóviles, evitar el uso de luces altas, y de ser necesario, estacionarse en un lugar seguro hasta que mejoren las condiciones de visibilidad. Asimismo, se aconseja no conducir ante bancos de niebla, pavimento mojado, granizo o aguanieve.

Protección Civil del Estado de México exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas a través de fuentes oficiales y atender las indicaciones de las autoridades municipales de Protección Civil.Con estas acciones, el Gobierno estatal reafirma su compromiso con la prevención, la salud y la seguridad de las familias mexiquenses, así como con el cuidado de los seres sintientes que forman parte de los hogares, contribuyendo a reducir accidentes y proteger la vida durante la temporada de bajas temperaturas.