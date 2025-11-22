Este 30 de noviembre, Pepe Chedraui encabezará el encendido de luces y árbol navideño

Desde Puebla

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib realizará el encendido de luces y del árbol de navidad el próximo 30 de noviembre, a las 19:00 horas en el zócalo de la ciudad.

En entrevista, el alcalde capitalino informó que será un evento totalmente familiar, para que los poblanos disfruten de este alumbrado y, de esta forma, comenzar la temporada decembrina.

En su turno, el titular de la Secretaría de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, precisó un gran avance en la colocación de este tipo de luminarias y que solo falta la instalación del árbol navideño.