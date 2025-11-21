Paulinho: 515 días de amor y pasión por el Toluca

Toluca, Méx.- Han pasado 515 días desde aquel 24 de junio de 2024, cuando Paulinho llegó a México con la ilusión intacta y una maleta cargada de sueños. Hoy, más de año y medio después, el portugués no solo es tricampeón de goleo y referente absoluto del Toluca FC: es un hombre profundamente agradecido, transformado y enamorado de una ciudad, de un club y de una afición que lo adoptó como uno de los suyos.

“Siento que llegué ayer”, confiesa. Y no lo dice como un cliché, sino como alguien que vive cada día como si fuera el primero. Toluca lo sorprendió, lo retó, lo hizo crecer. “Todos los días pasa algo nuevo. Hay un grupo increíble. Es como si estuviera empezando siempre”.

Su motor, sin embargo, está en casa. Su hija Olivia, esa niña que ya canta los cánticos del equipo, que corre al estadio como si fuera un parque de diversiones, se ha convertido en el símbolo de su arraigo. “Es más mexicana que portuguesa”, dice con una sonrisa que lo delata. Y cuando la familia está bien, todo lo demás fluye.

Paulinho lleva 45 goles desde que llegó, tres títulos de goleo al hilo y el respeto de todo el futbol mexicano. Pero él, lejos de alimentar el ego, abraza la humildad. “Del pasado viven los museos”, repite. Para él, lo realmente importante es lo que viene: la Liguilla, la pelea por la estrella 12, la responsabilidad diaria de honrar la camiseta roja.

Agradece a sus compañeros, a quienes considera cómplices de cada gol. “En el futbol nadie logra nada solo. Tengo compañeros de una calidad increíble. Lo que he hecho también es de ellos”.

Paulinho sabe que la Liguilla será una montaña rusa emocional, quizá la más exigente de su carrera. Pero le emociona. Lo mueve. Lo inspira. “La Liguilla mexicana es la mejor que existe”, asegura. Y sea Juárez o Pachuca, promete que los Diablos dejarán el alma en la cancha.

A la afición le abre el corazón: “Me siento muy amado. Lo que hacen por mí y por el equipo lo llevo dentro. Voy a seguir trabajando para darles alegrías”.

Y entre líneas, aparece un sueño que late fuerte: la Selección de Portugal, el Mundial, la posibilidad de compartir cancha con Cristiano Ronaldo. “Sería increíble jugar un Mundial en México representando a mi país. Sería muy especial por todo lo que México me ha dado”.

Paulinho no promete goles. Promete trabajo, entrega y sueños. Y en Toluca, donde la pasión también se hereda, eso vale tanto como cualquier campeonato.