FIFA anuncia el calendario del repechaje y se jugará en México

Ciudad de México.- La FIFA hizo oficial este viernes el calendario completo del repechaje intercontinental rumbo al Mundial de 2026, y México será el escenario donde cuatro selecciones buscarán los últimos boletos disponibles para sumarse a la Copa del Mundo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

Las ciudades elegidas para esta fase decisiva son Guadalajara y Monterrey, que recibirán tanto las semifinales como las finales en un formato compacto, directo y lleno de presión. El primer día de actividad será el jueves 26 de marzo de 2026, fecha en la que se disputarán las semifinales. La jornada abrirá en el Estadio Monterrey, donde Bolivia chocará con Suriname en un duelo parejo y de pronóstico reservado. Más tarde, en el Estadio Guadalajara, Nueva Caledonia se encontrará con Jamaica, en un partido que enfrentará estilos contrastantes y que promete intensidad.

Una vez definidos los dos ganadores, ambos se medirán en finales separadas el martes 31 de marzo de 2026, día clave para determinar a los últimos invitados al Mundial. La primera final se llevará a cabo en Guadalajara, donde el triunfador del duelo entre Nueva Caledonia y Jamaica buscará sellar su clasificación directa.

Más tarde, Monterrey será sede de la segunda final, en la que el ganador entre Bolivia y Suriname se enfrentará a Iraq, selección que avanzó directamente a esta instancia y que llega con la responsabilidad de confirmar su condición de favorito.

Solo los vencedores de estas dos finales avanzarán a la Copa del Mundo, mientras que los perdedores quedarán eliminados. Así, México no solo será coanfitrión del Mundial, sino también protagonista del capítulo final del camino clasificatorio, un escenario que reunirá historias, ilusiones y selecciones que buscan cambiar su destino en 90 minutos.