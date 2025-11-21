Anuncia alcalde de Naucalpan el rescate de zonas industriales

Naucalpan, Méx.- Anuncia alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez ante empresarios de ASECEM, que encabeza Raúl Chaparro, que el próximo año se enfocará en un plan para rescatar e impulsar las zonas industriales.

“En Naucalpan estamos abiertos para apoyar la inversión, ser facilitadores y lograr mayores inversiones en nuestro municipio. Nosotros siempre vamos a tener esa apertura para el crecimiento que signifique avanzar de manera integral, de manera inclusiva para generar mayores inversiones y más empleos”, destacó.

En la reunión, organizada por esta Asociación, en conjunto con Expo Eléctrica Internacional, y en el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, el alcalde de Naucalpan subrayó que Naucalpan aporta casi el 18 por ciento, del PIB al Estado de México, por ello, el propósito de este plan es devolverle su empuje y productividad que beneficie a las y los naucalpenses para que cuenten con empleo formal.

A esta reunión a la que acudió también la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México, Laura González, Montoya Márquez enfatizó que en este primer año de gobierno se ha trabajado en mejoras de diversos sectores como la seguridad, que ha demostrado una baja notable en los delitos de alto impacto y el mejoramiento de vías de circulación, como la rehabilitación con concreto hidráulico del Periférico Norte y la avenida Luis Donaldo Colosio, como ejemplo de vías de comunicación que benefician el desarrollo productivo y dan mayor seguridad a las y los inversionistas.

En su oportunidad, la secretaria de Desarrollo Económico, reconoció al alcalde Montoya Márquez, como uno de los principales impulsores de la inversión, y como uno de los alcaldes mejor calificados, más reconocidos, que impulsa las inversiones en la entidad mexiquense.

Durante su participación, el presidente, ante el alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz; el Embajador de Kuwait, Salah Al-Haddad y también del embajador del Reino de Marruecos y Decano de los Países Árabes en México, Abdelfattah Lebbar, señaló que su gobierno comparte una visión de respaldo al sector empresarial y destacó que los sectores productivos siempre contarán con el apoyo para impulsar el desarrollo y la generación de empleos.

La secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México, comentó que, en la Zona Metropolitana, en la que se incluye en gran parte a Naucalpan, se concentrará un clúster farmacéutico, para generar una estrategia conjunta con instituciones educativas y con centros de investigación para producir y exportar medicamentos a nivel mundial y también desarrollar tecnología para aportar a esta industria.

Dijo que, la entidad mexiquense tiene la capacidad de albergar cualquier proyecto de inversión, que cuenta con mano de obra calificada, suficiente, estable y que hoy, bajo el liderazgo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se busca desarrollar a emprendedores, empresarios y productores y también para albergar nuevos sectores productivos.

En la reunión, que también sirvió como plataforma para realizar Networking, Raúl Chaparro coincidió con la secretaria de Desarrollo Económico, al señalar que Naucalpan es uno de los municipios más importantes del Estado de México.