Aseguran en Toluca al político Pastor “N” por operaciones ilícitas

Toluca, Méx.- Detienen en Toluca al político Pastor “N”, ex dirigente del PRI mexiquense, diputado local, y otros cargos en el gobierno mexiquense, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El político mexiquense, fue aprehendido en una colonia de Toluca a unas cuantas cuadras de la Fiscalía General de Justicia del estado de México, cuando se trasladaba en su vehículo. De acuerdo con información, el político priista fue aprehendido por agentes federales en el centro de Toluca mientras se trasladaba en su vehículo

Las primeras investigaciones, señalan que Pastor “N”, fue ingresado al penal estatal de Santiaguito, Almoloya de Juárez, es acusado de cometer varios delitos federales y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

También, trascendió que el político es investigado por una propiedad que presuntamente adquirió en 2013 y cuyo valor habría sido por 40 millones de pesos, además de depósitos recibidos de los cuales se desconoce la legal procedencia.

El imputado, fue diputado local durante la administración de Arturo Montiel Rojas y también dirigente del Partido Revolucionario Institucional donde organizó las elecciones para diputados y presidentes municipales en 2003.

Finalmente será un juez quien conozca la causa y vincule libertad o proceso al político mexiquense.