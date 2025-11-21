Atizapán de Zaragoza mantiene una reducción sostenida en la incidencia delictiva: Rodríguez

Atizapán, Méx.- Durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública, Región 9, presidida por el alcalde Pedro Rodríguez Villegas y en la que participaron, autoridades de Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla de Baz y de otras regiones del Estado de México, se revisaron los avances en materia de seguridad, y ahí se destacó que en Atizapán de Zaragoza se registra una disminución en delitos como robo de vehículo automotor, lesiones dolosas, violencia familiar, robo a casa habitación y robo de autopartes, rubros en los que también se tiene una baja a nivel regional.

Se informó que Atizapán de Zaragoza mantiene una reducción sostenida en la incidencia delictiva, resultado de la coordinación operativa, la estrategia preventiva y el fortalecimiento de las acciones de seguridad en todo el municipio.

Durante la sesión se revisaron los acuerdos regionales relacionados con operativos conjuntos, intercambio de información, capacitación continua y acciones de proximidad social, compromisos que muestran avances significativos, lo que reafirmó la importancia del trabajo intermunicipal para garantizar mayor seguridad a las y los habitantes de los tres municipios.

El presidente municipal, Pedro Rodríguez, resaltó que la participación de las autoridades de estos tres municipios se ve reflejada en el mejoramiento de la seguridad en sus respectivos territorios. “Agradezco mucho la presencia del Presidente de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano, y de María Socorro Maldonado Rivera, directora de Vinculación del Secretariado Ejecutivo.

Es un gusto que nos acompañe y constate cómo se trabaja en la región y el compromiso que tenemos como Alcaldes”, dijo.Como acuerdo de esta sesión, se determinó dar puntual seguimiento a los comunicados oficiales de la Universidad Mexiquense de Seguridad y del Centro de Control de Confianza, continuar con la capacitación en justicia cívica, sostener una reunión con la Policía Cibernética y realizar la toma de fotografías y huellas a los elementos de Atizapán de Zaragoza.