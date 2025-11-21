Aseguran motocicleta robada y detienen a dos personas por robo de cable en Toluca

Toluca, Méx.- Elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca realizaron este viernes dos detenciones relacionadas con delitos patrimoniales en diferentes zonas del municipio, informaron autoridades locales.

El primer caso ocurrió en la colonia San Diego de los Padres Cuexcontitlán, donde policías municipales detuvieron a Jesús Alberto “N”, de 27 años, quien intentó huir a bordo de una motocicleta negra que no portaba placas de circulación. Tras la detención, los oficiales verificaron el número de serie del vehículo en la base de datos de Plataforma México, confirmando que contaba con reporte de robo vigente.

El hombre fue asegurado y trasladado a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

En un hecho distinto, registrado en la delegación Guadalupe Totoltepec, oficiales municipales detuvieron a Miguel Ángel “N” y Esmeralda Abigail “N”, quienes presuntamente fueron sorprendidos en flagrancia cortando cable de la empresa TELMEX con la intención de venderlo como material reciclado.

En el lugar, las autoridades aseguraron alrededor de 200 metros de cable, además de herramientas utilizadas para desprender la infraestructura.

Los tres detenidos fueron informados de sus derechos en el momento de su aseguramiento y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar actividades sospechosas o delitos relacionados con robo de infraestructura pública, ya que este tipo de afectaciones impactan directamente en los servicios y seguridad de los habitantes.