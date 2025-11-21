Entregan despensas en San Luis Mextepec como parte de la “Campaña de Nutrición Zinacantepec”

Zinacantepec, Méx.- Con el objetivo de fortalecer la alimentación y mejorar la calidad de vida de las familias del municipio, autoridades locales realizaron este viernes la entrega de despensas en la comunidad de San Luis Mextepec, como parte de la iniciativa municipal “Campaña de Nutrición Zinacantepec”.

El evento se llevó a cabo en coordinación con la cadena comercial OXXO, empresa que se sumó al programa mediante donación de artículos básicos. La entrega forma parte de un esfuerzo conjunto entre el sector privado y el gobierno municipal para atender a sectores vulnerables con apoyo alimentario.

Durante el evento, autoridades municipales destacaron la importancia de la iniciativa, al señalar que no se trata únicamente de distribuir alimentos, sino de fortalecer la seguridad alimentaria y promover acciones solidarias entre instituciones, empresas y ciudadanía. “Esta no es solamente una entrega de alimentos… es un acto de solidaridad, de unión y de compromiso con nuestra gente”, expresaron las autoridades durante el mensaje dirigido a los asistentes.

La administración municipal reconoció la participación de la empresa OXXO, agradeciendo su colaboración y disposición para sumarse a proyectos con impacto social en la región.“Agradecemos profundamente a OXXO por confiar en nuestro municipio y sumarse a esta causa tan noble”, añadieron.

De acuerdo con el gobierno local, la Campaña de Nutrición Zinacantepec continuará desarrollándose en otras comunidades, con la finalidad de contribuir al bienestar de las familias que enfrentan dificultades económicas o alimentarias.

Las autoridades reiteraron que el municipio seguirá impulsando programas orientados a mejorar la salud, nutrición y calidad de vida de la población, al afirmar que el bienestar social debe ser una prioridad permanente. “Zinacantepec es grande por su gente y merece oportunidades que aseguren una vida digna para todos”, concluyeron.

Hasta el momento no se ha informado el número total de beneficiarios ni la fecha estimada para la siguiente entrega, aunque se prevé que la campaña se mantenga activa durante los próximos meses.