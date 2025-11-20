Zinacantepec honra los 115 años de la Revolución Mexicana

Zinacantepec, Méx.- Con un ambiente lleno de energía, tradición y símbolos patrios, el Ayuntamiento de Zinacantepec llevó a cabo este lunes la ceremonia cívica conmemorativa del 115 aniversario de la Revolución Mexicana en la Plaza Cívica municipal.

Al evento asistieron la presidenta honoraria del DIF municipal, Jessica Ríos Lara; integrantes del Cabildo; directores del Ayuntamiento 2025–2027; así como familias y visitantes que se dieron cita para presenciar las actividades.

Como parte del programa, estudiantes de más de 15 instituciones educativas participaron con tablas gimnásticas alusivas a la Revolución Mexicana, acompañadas de música y coreografías que destacaron valores como disciplina, coordinación y orgullo nacional.

También formaron parte del evento un grupo de personas adultas mayores del DIF Zinacantepec, quienes realizaron una presentación especial, así como deportistas del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufidez), quienes sumaron dinamismo y entusiasmo a la jornada.

Las autoridades municipales destacaron que este tipo de actividades promueven la convivencia familiar, refuerzan la identidad nacional y fomentan valores cívicos entre la comunidad, especialmente entre niñas, niños y jóvenes.

El presidente municipal agradeció la participación de todos los sectores involucrados y aseguró que su administración continuará impulsando iniciativas relacionadas con la cultura, la educación y el deporte para fortalecer el tejido social.

“Seguiremos construyendo un municipio fuerte, unido y con identidad”, expresó al cierre del acto.