Recordamos con orgullo el legado de la Revolución, destaca Delfina Gómez

Toluca, Méx.- La gobernadora delfina Gómez Álvarez encabezó el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, desde Palacio de Gobierno, donde destacó que este 20 de noviembre las y los mexiquenses recordamos con orgullo el legado de la Revolución Mexicana: una lucha por justicia, igualdad y libertad.

A través de sus redes sociales, la mandataria estatal destacó que este 20 de noviembre se conmemora nuestra historia para seguir construyendo un mejor futuro.

“En Toluca, encabecé el desfile conmemorativo por del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, recordando a los héroes y heroínas que lucharon por una nación más justa e igualitaria”, escribió.

Asimismo, destacó la participación de las más de 5 mil personas en los diversos contingentes, que desde temprano desfilaron por la calle de Lerdo de Tejada.

“Agradezco la participación de las diferentes instituciones que desfilaron en este acto. Juntas y juntos recordamos este evento fundamental en la transformación de nuestra patria”, expresó.

Ante espectadores que se dieron cita en el centro de Toluca con alegría y entusiasmo, el Teniente Coronel de Infantería Cristián Michel López Arroyo, Segundo Comandante del Tercer Cuerpo de Infantería de Defensa Rurales de la 22/a Zona Militar y Comandante de la Columna, rindió el parte a ante a la Mandataria estatal, destacando que participaron en el desfile una Bandera Monumental, 10 guiones representativos, 5 mil 087 personas, 58 vehículos, siete carros alegóricos, 17 canes, 69 equinos, dos halcones, y cuatro aeronaves. Para conmemorar el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, se sumaron los esfuerzos de la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Bienestar, Oficialía Mayor, Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como Defensa Nacional, Guardia Nacional, Tribunal Superior de Justicia, Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario, Ayuntamiento de Toluca, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Cruz Roja.

A esta conmemoración cívico deportiva asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México; Armando López Esquivel, Comandante de la 22/a Zona Militar; Martha Azucena Camacho Reynoso, Presidenta de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura mexiquense; Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia; José Francisco Vázquez Rodríguez, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura local; y Ricardo Moreno Bastida, Presidente Municipal de Toluca.

Así como titulares de organismos autónomos de la entidad; integrantes del Gabinete legal y ampliado del Estado de México; servidores públicos federales, estatales y municipales; alumnas y alumnos de distintos planteles educativos y ciudadanía.

Cabe destacar que por su relevancia cívica y después de 18 años, se retomó dicho acto conmemorativo que fortalece el vínculo entre la ciudadanía e instituciones.