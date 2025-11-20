Pachuca sentencia a Pumas y avanza en el Play-In

Pachuca, Hidalgo.- El Play-In arrancó con un choque que prometía paridad, pero terminó mostrando una clara diferencia entre dos realidades. En el Estadio Hidalgo, Pachuca impuso ritmo, decisión y contundencia para derrotar 3-1 a unos Pumas que nunca encontraron estabilidad en un partido que exigía precisión desde el primer minuto.

El duelo comenzó con igualdad en intensidad, ambos equipos intentando hilvanar jugadas rápidas y presionar alto. Pero mientras Pachuca mostraba intención y sincronía, la escuadra universitaria comenzó a despegar costuras. El primer aviso llegó al minuto 33: Enner Valencia aprovechó un espacio entre los centrales y definió con categoría para abrir el marcador. Un gol que desnudó la fragilidad táctica de Pumas y que marcó el inicio del declive.

Solo siete minutos después, al 40’, Kennedy castigó nuevamente. El futbolista tuzo encontró un rebote en el área, sacó un remate potente y clavó el 2-0, un golpe emocional que dejó a Pumas sin brújula y sin una respuesta clara para equilibrar las acciones.

La segunda mitad no trajo mejores noticias para los auriazules. Pachuca mantuvo la presión alta, aprovechó cada transición y al 55’ volvió a encontrar premio. Kennedy, figura del encuentro, firmó su doblete con una definición precisa que significó el 3-0 y prácticamente liquidó el encuentro ante la algarabía de la afición hidalguense.

Pumas, obligado por el marcador, adelantó líneas y buscó reaccionar más por orgullo que por estructura. Aun así, al 65’, Pedro Vite logró descontar con un remate cruzado que dio una ligera esperanza. Fue solo eso: un intento tardío que nunca tuvo el impulso necesario para cambiar la historia.

El cierre del partido retrató dos panoramas distintos. Pachuca, ordenado y efectivo, confirmó su superioridad y avanzó con autoridad a la siguiente fase del Play-In. Pumas, en contraste, quedó eliminado con un rendimiento que dejó más dudas que certezas en el momento menos oportuno.

Los Tuzos siguen adelante; los universitarios, otra vez, se quedan cortos cuando el torneo más los necesita.