América y Tigres femenil firman un 3-3 espectacular en la final de ida

Ciudad de México.- La final de ida del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil dejó un partido digno de una serie por el título. América y Tigres empataron 3-3 en el Estadio Ciudad de los Deportes, en un duelo trepidante que tuvo dominio azulcrema, una remontada felina memorable y un cierre lleno de dramatismo.

América arrancó con autoridad. Su presión alta y circulación veloz del balón inclinaron el juego desde temprano, obligando a Tigres a retroceder líneas. El premio no tardó en llegar: al minuto 16, Irene Guerrero convirtió el primer penal de la noche tras la mano de Greta Espinoza. Tres minutos después, Scarlett Camberos repitió desde los once pasos, luego de una falta de Aaliyah Farmer sobre Sarah Luebbert. La intensidad del cuadro capitalino se mantuvo y, al 45’, Luebbert selló un golazo desde fuera del área para mandar el partido al descanso con un contundente 3-0.

Sin embargo, el complemento cambió por completo el guion. Tigres ajustó, adelantó líneas y comenzó a inquietar a la defensa americanista. Diana Ordóñez probó primero con un disparo peligroso al 60’, pero Sandra Paños respondió con una atajada clave. Dos minutos más tarde, Stephany Mayor abrió la puerta de la esperanza felina con un zurdazo preciso para el 3-1.

El impulso anímico creció y Tigres lo aprovechó. Thembi Kgatlana, al 76’, definió con temple en un mano a mano para acercar a su equipo. Y cuando parecía que América resistiría, Jheniffer Cordinali apareció al 83’ con un remate de cabeza en el segundo poste para decretar el 3-3 definitivo.

Con el empate, la serie queda abierta rumbo al duelo decisivo del domingo 23 de noviembre en el Estadio Universitario. América buscará sumar su tercer campeonato, mientras Tigres intentará coronarse por séptima ocasión ante su afición. La vuelta promete emociones de alto voltaje y un cierre digno del dominio de ambos clubes en el futbol femenil.