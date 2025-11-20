Aprehenden a tres sujetos por robo a casa habitación

Toluca, Méx.- En atención a una solicitud de auxilio, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a tres posibles implicados en el delito de robo a casa habitación.

Mientras efectivos de la dependencia estatal realizaban despliegues operativos, instruidos en las Mesas de Paz fueron requeridos por un ciudadano, quien solicitó su apoyo tras informar que unos individuos habían ingresado sin autorización a un domicilio para sustraer algunos artículos.

En atención a la denuncia, los uniformados se dirigieron al sitio y detuvieron sobre la avenida Libertad de la colonia Centro, a Jimmy “N” de 24 años, José “N” de 20 años y Jesús “N” de 27 años, quienes tenían en su poder objetos que al parecer hurtaron momentos antes.

Después de notificar el constitutivo del delito e informar los derechos que confiere la ley, fueron presentados ante la autoridad competente para deslindar responsabilidades.

