Aprehenden a sospechoso de robo violento a transportista

Estado de México.- Derivado de la colaboración interinstitucional, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Policía Municipal detuvieron a un hombre probable responsable de robo violento a transportista.

Luego de que operadores del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) mexiquense, tuvieran conocimiento sobre una persona lesionada por impacto de proyectil de arma de fuego, quien viajaba a bordo de una camioneta de paquetería de entrega a domicilio, notificaron a personal de las instituciones para la localización de su agresor. Cabe mencionar que Protección Civil (PC) trasladó a la víctima a un hospital para su atención.

Una vez que los oficiales recibieron los datos, desplegaron acciones tácticas en el marco del Mando Unificado Zona Oriente, sobre la calle Flor de Maguey, de la colonia Santa Rosa, donde detuvieron a Jesús “N” quien, previamente, fue golpeado por vecinos del lugar, quienes informaron que era el responsable del ilícito antes mencionado.

Al posible infractor, de acuerdo con el protocolo de actuación instruido en las Mesas de Paz, le aseguraron una mochila, un par de tenis, dos paquetes y una laptop, posteriormente le dieron lectura a los derechos que la ley emana a su favor y lo presentaron ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se esclarecerá si situación legal.