EdoMéx celebrará la 40ª Feria Internacional de la Piñata en Acolman

Toluca, Méx.– El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, impulsa la realización de la edición número 40 de la Feria Internacional de la Piñata 2025, que se celebrará del 4 al 7 de diciembre en el municipio de Acolman.

En conferencia de prensa, Nelly Carrasco Godínez, Secretaria de Cultura y Turismo, destacó que “las piñatas no son solo adornos festivos: son un legado histórico que nos recuerda la mezcla de influencias, costumbres y significados que dieron forma a nuestra identidad como país. En Acolman surgió la piñata tal como la conocemos hoy, y es un honor seguir siendo la cuna de esta tradición que ha trascendido por varias generaciones”.

En este marco, se realizarán más de mil 600 actividades culturales y artísticas, reflejo de la riqueza creativa del Pueblo con Encanto de Acolman. Además, el sábado 5 de diciembre, la Orquesta Sinfónica del Estado de México se presentará con su espectáculo Metamorféame, un concierto de rock sinfónico.

Durante cuatro días, Acolman se llenará de color y tradición con un pabellón artesanal y gastronómico que reunirá a más de 200 maestras y maestros artesanos locales y de municipios invitados.

En esta cuadragésima edición, la Feria contará con Costa de Marfil y República Dominicana como países invitados; además de Nuevo León, estado invitado, quienes compartirán su riqueza cultural y artística con las y los visitantes.

Uno de los eventos centrales será el concurso de piñatas, que reconoce la originalidad, creatividad y técnica, además del respeto a los procesos tradicionales. Este certamen impulsa el talento de artesanas y artesanos y contribuye al desarrollo económico local.

Cada presentación, espacio y actividad de esta 40ª Feria Internacional de la Piñata Acolman 2025 está diseñada para que todas y todos disfruten de una experiencia llena de tradición, arte y magia, por ello, la Secretaría de Cultura y Turismo invita a vivir esta celebración en Acolman, Un Destino Hecho a Mano.

Las y los interesados en ser parte de este festejo, pueden consultar las actividades en la página de Facebook: Feria Internacional de la Piñata Acolman 2025.