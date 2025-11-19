Toluca impulsa calles más seguras para las mujeres

Toluca, Méx.- El Gobierno del Estado de México reporta un avance del 30 por ciento en la construcción de más de mil 600 metros cuadrados de banquetas y más de 900 metros de guarniciones, que se realizan en las principales vialidades de la delegación San Mateo Otzacatipan en Toluca, como parte de la estrategia “Caminemos Seguras”.

Al supervisar los trabajos en las calles Emiliano Zapata, Benito Juárez y Prolongación Ignacio López Rayón, ubicadas entre Boulevard Aeropuerto y esquina José López Portillo, Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), informó que esta estrategia, implementada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, transforma vialidades para que mujeres, niñas y adolescentes se sientan cómodas y protegidas, reforzando la seguridad peatonal y la visibilidad nocturna.

En coordinación con la Secretaría de las Mujeres y el Gobierno municipal de Toluca, se refuerza la seguridad con la colocación de alumbrado público, así como postes con botones de pánico y cámaras de video vigilancia conectadas al C5.

El titular de la Sedui, destacó que, la colaboración interinstitucional, en su vertiente de mejoramiento urbano vial, busca convertir los espacios públicos en sitios más equitativos y libres de riesgos. Los municipios beneficiados con esta estrategia son Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán, Valle de Chalco, Nezahualcóyotl y Toluca.