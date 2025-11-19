GRILLANDO

19 noviembre, 2025 Columnas

Cuando hay épocas de vacas flacas, no queda otra más que apretarse el cinturón y principalmente hacer una buena planeación para que la lana alcance en lo básico, algo que hemos tenido que hacer la mayoría de las familias mexicanas, que sabemos que, así como hay tiempos buenos, en ocasiones hay otros que no lo son tantos.

Lo anterior lo comento, porque en lo empresarial, comercial y gubernamental, aplica el mismo criterio, el planear perfectamente para que el dinero alcance y podamos seguir adelante, de ahí que ayer haya sido importante que el Gobierno del Estado de México haya presentado en el Congreso el Paquete Fiscal 2026 y en el que se destacaba que no hay deuda y contará con una inversión histórica en seguridad, infraestructura y vivienda, para priorizar el bienestar social, empleo, desarrollo económico, preservación del medio ambiente y acceso al agua.

En representación de la gobernadora mexiquense DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ; el secretario General de Gobierno, HORACIO DUARTE OLIVARES, y el secretario de Finanzas, OSCAR FLORES JIMÉNEZ, entregaron a la LXII Legislatura el Paquete Fiscal 2026 que destina un 54 por ciento de los recursos al bienestar social y proyecta una inversión en infraestructura por 19 mil 818 millones de pesos.

DUARTE, resaltó que este paquete económico pone en el centro de la acción pública y del gasto público, a las familias, el campo, las mujeres, a las personas con menos oportunidades, a la seguridad pública, la salud y la educación, por lo que no es del gobierno, es del pueblo y para el pueblo, algo que confiamos se traduzca en progreso, desarrollo y soluciones para más de 17 millones de mexiquenses.

Este paquete económico ahora será analizado por las y los legisladores para dar paso a un 2026 en el que nos tiene que ir mejor a todas y todos, pues el pueblo mexiquense es trabajador y diario lucha para llevar el pan a sus familias, algo que los gobiernos tienen que valorar para aplicar políticas públicas que nos permitan salir adelante y anhelar a una vida más digna.

LA GRÁFICA DE HOY

Del fotógrafo JAIME ARRIAGA, es del premio a la Excelencia Empresarial del CCE de México y que se otorga con el propósito de reconocer a las y los empresarios que, a través de su compromiso, innovación, trayectoria profesional, liderazgo y ejemplo de vida, han contribuido significativamente al desarrollo económico y al engrandecimiento del Estado de México.

En el uso de la palabra, GERMÁN JALIL HERNÁNDEZ, reconoció a la gobernadora mexiquense, DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, por su compromiso con el sector empresarial; a Don VALENTÍN DIEZ MORODO, en la categoría Inspiración y Legado Empresarial; a FRANCISCO CERVANTES DÍAZ, en la categoría Liderazgo Empresarial y al alcalde de Metepec, FERNANDO FLORES FERNÁNDEZ, en la categoría de Impulso Económico Municipal, por su firme respaldo a iniciativas que fortalecen el desarrollo económico; además de que se otorgó un reconocimiento a cuatro empresas y un organismo empresarial por su destacada contribución al fortalecimiento del sector productivo y la economía regional.

Siempre resultará importante que el sector empresarial de México y de nuestra entidad, trabajen de forma organizada y unida, más en estas épocas donde el crecimiento económico es fundamental para que podamos salir adelante, ya que no olvidemos que el sector privado emplea a más de 40 millones de personas en el país, siendo el motor que impulsa a nuestra nación y que sostiene el aparato gubernamental.

Buen evento y definitivamente el momento emotivo fue cuando Don VALENTÍN DIEZ, a quien tuve la oportunidad de saludar, recibió su reconocimiento, no sólo por ser el dueño del Toluca que es el mejor equipo del universo, sino por la aportación empresarial que a lo largo de su vida le ha brindado a México, pues siempre ha sido una persona profesional, humana, respetuosa, lejana de los escándalos y con un alto sentido filantrópico, un reconocimiento merecido para un empresario que sigue sembrando un legado ejemplar.

Confiamos en que este evento del Consejo Coordinador Empresarial, que fue todo un éxito, sea una motivación para seguir trabajando, avanzando y buscando los canales de diálogo con las autoridades, para que las empresas puedan crecer, mejorar su rendimiento, ofrecer más empleos y aportar más recursos a un México que demanda progreso y desarrollo.

Y VA DE CUENTO

Un conocido cazador, de nombre CARLOS CORREA, estaba en un bar presumiendo que era el mejor cazador del mundo, por lo que los demás borrachos se reían. En eso saca 5 mil pesos y les dice: Les apuesto este dinero que con los ojos vendados y tocando la piel del animal, qué tipo de bestia es y el calibre del arma. Los borrachos apostaron y vendaron los ojos del cazador al que le traen una piel, así que la toca y responde: Es un castor. Toca el agujero de la bala y dice: Calibre 22.

Todos aplauden y le traen otra piel. CORREA la toca y dice: Puma, rifle calibre 280.

Y así la aplicó con unas diez pieles más hasta que se puso hasta su madre de borracho.

Al otro día, se levanta con una cruda enorme, se ve al espejo y le dice a su pareja: Oye Lola, qué coños me pasó, yo no tenía el ojo morado. Mira que me puse borracho, pero en ningún momento me peleé.

Y la señora le contesta: Yo te lo puse así. Ayer llegaste borracho, te metiste a la cama, empezaste a acariciarme, me quitaste las bragas y dijiste: Este es un oso, muerto con un hacha…