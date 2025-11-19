Nuevo arcotecho beneficia a 2 mil estudiantes de secundaria en Metepec

Metepec, Méx. – Con el objetivo de ofrecer espacios seguros y adecuados para las actividades escolares, el alcalde Fernando Flores Fernández entregó un nuevo arcotecho en el área de usos múltiples de la Secundaria No. 1109 “Juan de la Barrera”, ubicada en la colonia Agrícola Álvaro Obregón. La obra beneficiará a más de 2 mil estudiantes, proporcionando un área techada para actividades cívicas, deportivas y de convivencia.

Durante la ceremonia de inauguración, que contó con la presencia de autoridades escolares, padres de familia y alumnos, el alcalde destacó la importancia de invertir en infraestructura educativa que garantice espacios de calidad para los jóvenes del municipio. “Hoy me dio mucho gusto regresar a la colonia Agrícola Álvaro Obregón para entregar el arcotecho del área de usos múltiples de la Secundaria No. 1109 ‘Juan de la Barrera’. Le entramos con todo: quitamos la malla sombra, arreglamos el piso, hicimos la cimentación, colocamos columnas nuevas, pintamos y montamos la estructura completa del arcotecho, además de las bajadas pluviales y registros necesarios. Con esta obra, más de 2 mil estudiantes ya cuentan con un espacio mucho más seguro y cómodo para sus actividades”, expresó Flores Fernández.

La instalación de este arcotecho forma parte de una serie de acciones encaminadas a mejorar la infraestructura educativa en Metepec, donde el gobierno municipal ha priorizado la construcción y rehabilitación de espacios escolares para promover un entorno seguro y funcional. De acuerdo con el alcalde, este proyecto no solo protege a los estudiantes de las inclemencias del clima, sino que también fomenta la convivencia y el desarrollo integral de los alumnos.

Asimismo, esta obra se suma a otros arcotechos entregados en distintas instituciones de educación básica del municipio, como parte de un plan estratégico para garantizar que los alumnos cuenten con instalaciones de calidad.

Con esta acción, la administración local refuerza su compromiso con la educación y el bienestar de la niñez y adolescencia, al asegurar que las escuelas públicas cuenten con infraestructura moderna, segura y funcional.