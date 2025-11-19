Programa “Impulsando tu Salud” instalará consultorios en comunidades de Naucalpan: Montoya

Naucalpan, Méx-. El alcalde Isaac Montoya Márquez, informó que el programa “Impulsando tu Salud’ ha llegado a 20 comunidades de Naucalpan y ha brindado 10 mil servicios gratuitos, como estudios de laboratorio, así como servicios médicos, atención óptica, medicamentos, servicios dentales y cortes de cabello, entre otros, servicios.

En la colonia Las Huertas Tercera Sección, el presidente municipal reiteró que todos los días se trabaja para devolverle el brillo y la prosperidad a las comunidades donde habita la mayoría de la gente y llevar la justicia social tanto a las comunidades, como a los fraccionamientos y también a los pueblos.

Dijo que, hasta el momento, “Impulsando tu Salud” tiene una filiación de 3 mil 270 beneficiarios, quienes pueden acceder al menos a tres de los servicios, tanto para sí mismos, como para sus hijos o familiares.

Estas personas también pueden continuar requiriendo los medicamentos que necesitan al acudir a las diferentes jornadas de salud o en los centros de salud del DIF.

Sobre este programa, coordinado por el Sistema Municipal DIF, Montoya Márquez enfatizó que su gobierno tiene el compromiso de trabajar para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes.

Comentó que, en la unidad médica móvil, se brindan servicios ópticos, farmacia, así como tomas de muestra y dentista. Algunos de los Estudios de Laboratorio que se pueden requerir son: Perfil Diabético, Química Sanguínea 6 elementos, Examen General de Orina, V.I.H, entre los 20 disponibles.

Para acceder a estos servicios es necesario ser mayor de edad, tener credencial de elector, vigente, menores de edad deben presentar CURP, y es importante reiterar que los servicios son totalmente gratuitos.

En esta jornada de salud participó el Instituto Municipal de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva (IMNIS, para brindar asesorías jurídicas y atenciones psicológicas, de forma gratuita.

El alcalde resaltó “estas jornadas de Impulsando tu Salud, se están llevando a cabo en todo el municipio y la idea es que vayamos instalando consultorios en las comunidades, y pensamos que el primero de ellos se instalará en la comunidad de La Raquelito”.

Por su parte, el presidente del COPACI, Ernesto Báez, dijo al presidente municipal que lo reconoce como un hombre de territorio y de campo, y agradeció la unidad médica móvil que atendió durante tres días a sus vecinas y vecinos.