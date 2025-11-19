TEEM asiste a reunión clave en San Lázaro sobre reforma electoral

Ciudad de México.- La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México, Dra. Arlen Siu Jaime Merlos, junto con el Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes, asistieron a la Reunión con Magistrados convocada por el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXVI Legislatura Federal, Diputado Ricardo Monreal Ávila, rumbo a la Reforma Electoral.

Con el objetivo de abrir un espacio de diálogo y escucha para las magistraturas de los tribunales electorales locales de todo el país, magistradas y magistrados que hicieron uso de la tribuna – Oaxaca, Chiapas , Puebla, Ciudad de México, entre otros,- coincidieron con la postura de la Presidenta del TEEM, al destacar que la judicatura electoral local es indispensable para garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía, por su cercanía y profundo conocimiento del contexto de los asuntos que resuelven.

La Presidenta del TEEM, Arlen Siu, celebró estos espacios de escucha, diálogo y reflexión, pues representan ejercicios democráticos fundamentales rumbo a la construcción de la próxima Reforma Electoral.

Por su parte, el Diputado Ricardo Monreal reiteró su confianza en los Tribunales Electorales Locales y señaló que es probable que la comisión presidencial envíe la iniciativa de Reforma Electoral a la Cámara de Diputados en enero, para que sea discutida en febrero.

Monreal Ávila aseguró que las voces y propuestas hoy expuestas serán consideradas, “tendremos una comunicación intensa para revisar la iniciativa en lo que corresponde a los Tribunales Electorales Locales””, apuntó.

La Reunión con Magistrados Electorales se realizó en el Salón Verde del Palacio Legislativo de San Lázaro.