Ocoyoacac gana Primer Lugar del IAPEM por política pública en atención a mujeres

Ocoyoacac, Méx.- El municipio de Ocoyoacac obtuvo este martes el Primer Lugar con Distintivo IAPEM-Mujer en el Premio IAPEM a la Gestión Municipal 2025, dentro de la categoría Políticas públicas en fase de diseño, gracias al proyecto “Protocolo de atención y prevención a violencias hacia las mujeres por rango de edades”, una iniciativa orientada a fortalecer la atención institucional y la protección integral de mujeres en contexto de violencia.

El reconocimiento fue otorgado por el Instituto de Administración Pública del Estado de México y Municipios (IAPEM), como parte de la evaluación anual que distingue proyectos innovadores, con enfoque de derechos humanos y capacidad de impacto real en los gobiernos municipales.

La presidenta municipal, Nancy Valdez Ruiz, celebró el galardón y aseguró que este logro representa un avance tangible en la construcción de un municipio más seguro y justo para las mujeres.

“Cada avance es un paso hacia un municipio donde las mujeres vivan libres de violencia, acompañadas con respeto, atención adecuada y justicia”, expresó.

El protocolo ganador propone un modelo de atención segmentado por etapas de vida: niñas, adolescentes, mujeres adultas y mujeres adultas mayores, con rutas institucionales específicas y personal capacitado bajo los principios de interseccionalidad, perspectiva de género y derechos humanos.

También contempla:

Registro municipal de agresores

Rutas de atención diferenciadas por edad

Fortalecimiento de infraestructura institucional

Acceso inmediato a acompañamiento psicológico y legal

Capacitación especializada para servidores públicos

Entre las metas planteadas está la reducción del 30% de los casos de violencia contra mujeres durante el primer año de implementación.

De acuerdo con la administración municipal, la estrategia busca corregir fallas institucionales, mejorar tiempos de respuesta, garantizar acceso a justicia y construir una red de protección eficaz, humana y coordinada entre áreas de gobierno.

El premio, señalaron autoridades locales, refleja no solo la calidad técnica del proyecto sino el compromiso político para transformar las condiciones de vida de niñas y mujeres del territorio.

La presidenta Nancy Valdez Ruiz agradeció al equipo técnico, organizaciones aliadas y ciudadanía que han acompañado el proceso.

“Este es un triunfo colectivo. Es la prueba de que cuando se gobierna con sensibilidad, responsabilidad y visión, los resultados llegan”, afirmó.

Con este reconocimiento, Ocoyoacac se posiciona como referente estatal en el diseño de políticas públicas con enfoque de género y atención especializada.

Ocoyoacac reafirma así su compromiso con la igualdad, la dignidad y la seguridad de las mujeres, demostrando que la prevención y la atención efectiva de la violencia son prioridad y no discurso.