Gobierno del EdoMéx y Poder Judicial refuerzan coordinación en Mesas de Paz

Toluca, Méx.- Con el propósito de fortalecer la estrategia integral de seguridad y garantizar el bienestar de la ciudadanía, este martes el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial del Estado de México sostuvieron una nueva sesión de las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, encuentro que reafirma el trabajo conjunto entre ambos poderes en favor de la justicia y la tranquilidad de los mexiquenses.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez informó del encuentro a través de sus redes sociales, donde subrayó la relevancia de mantener estos ejercicios de diálogo para avanzar hacia un territorio más seguro. “Encabecé la Mesa de Paz de este martes, en el Palacio de Gobierno, la Casa del Pueblo mexiquense. La presencia del Poder Judicial en estas reuniones es fundamental para la construcción de justicia y alcanzar la paz que las y los mexiquenses anhelan”, expresó.

La mandataria estatal destacó que estas reuniones permiten fortalecer las estrategias de atención, prevención y coordinación institucional, elementos que su administración considera prioritarios para consolidar la construcción de paz en la entidad.

Por parte del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo García, reiteró el compromiso de su institución con esta mesa de trabajo semanal que impulsa acciones articuladas en materia de seguridad. “Como cada martes, participé en la Mesa de Paz, encabezada por la Gobernadora @delfinagomeza. En esta sesión resaltamos la importancia de las audiencias ciudadanas como un ejercicio fundamental para escuchar necesidades, recoger propuestas y fortalecer la seguridad, la justicia y la cultura de paz en el Estado de México. Es un gusto ser parte de este espacio de coordinación interinstitucional, donde el diálogo se convierte en acciones concretas que impulsan legalidad, empatía y trabajo conjunto en beneficio de las y los mexiquenses”, señaló en redes sociales.

A la reunión también asistió el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, quien reconoció la relevancia de la coordinación entre los poderes del Estado para robustecer las estrategias de seguridad. “En la Mesa de Paz, liderada por la Gobernadora @delfinagomeza, trabajamos en equipo con el @PJEdomex, para construir un #EdoMéx en el que la justicia sea más accesible y equitativa”, afirmó.

Estos encuentros semanales forman parte de la política de colaboración interinstitucional que el Gobierno del Estado de México impulsa para atender de manera integral los retos en materia de seguridad. Con ello, tanto el Ejecutivo como el Poder Judicial refrendan su compromiso de fortalecer la justicia, la legalidad y la paz en beneficio de los habitantes de la entidad.