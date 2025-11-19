DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

¡Benjamín Netanyahu y Donald Trump lo lograron: Israel y Estados en los últimos lugares del Índice de Paz!

A estas alturas, queda claro que al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu y su aliado y cómplice presidente de Estados Unidos, Donald Trump, les proporciona un obscuro placer SU GENOCIDIO en Palestina.

Solamente ellos saben a ciencia cierta qué tipo de beneficio y/o goce les da las ejecuciones de mujeres, niños, personas de la tercera edad, familias enteras, principalmente civiles: https://desdepuebla.com/2025/09/29/netanyahu-trump-hamas-onu-y-el-genocidio-con-multiples-responsables-en-palestina/

Ambos ya lograron exhibir la INUTILIDAD total de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y demás instituciones internacionales, incapaces de frenar la atroz carnicería que, desde hace tres años, cometen israelíes y otros ejércitos occidentales contra el pueblo palestino: https://desdepuebla.com/2025/10/03/no-nos-detendremos-hasta-que-palestina-sea-libre-afirma-la-flotilla-global-sumud-interceptada-por-israel/.

Pero sus países sí que sufren las consecuencias de los actos de ambos, ya que Israel y Estados Unidos están en los últimos lugares del Índice Global de Paz 2025 (IGP) hecho por el Institute For Economics and Peace (IEP), que los ubicó en los sitios 155 y 128 en un universo de 163 naciones evaluadas: https://www.visionofhumanity.org/maps/#/.

ESTADOS UNIDOS, CASI CON EL MISMO NIVEL DE VIOLENCIA QUE MÉXICO

Nada ha hecho Trump por disimular sus enormes racismo y aversión a México. Pero los ataques contra migrantes, el terror implantado por él en Estados Unidos y su complicidad con Netanyahu, como ya se mencionó, tienen a su nación en el lugar 128 mundial del IGP, apenas 7 por encima de México, que está en el 135 y enfrenta desde hace casi dos décadas la embestida del crimen organizado.

No es de extrañar la complicidad y abierta colusión de Trump con Netanyahu en el genocidio contra Palestina, porque, además de ser sajones blancos, de la tercera edad, racistas y ultraderechistas, comparten el estigma de cargar con cargos criminales, que no les han detenido a la hora de ordenar y/o fomentar o tolerar las ejecuciones de inocentes: https://desdepuebla.com/2025/07/08/netanyahu-nomina-a-trump-para-el-nobel-de-la-paz/

A principios de noviembre del año pasado, una enorme mayoría de americanos rechazó a la candidata demócrata Kamala Harris y eligió al racista y misógino Trump, pese a que en mayo anterior había sido encontrado culpable de 34 cargos criminales mayores por falsificación de registros comerciales: https://desdepuebla.com/2024/11/05/aunque-no-hay-resultados-oficiales-todavia-trump-festeja-y-la-gente-de-kamala-harris-muestra-entusiasmo-moderado-medios-en-eua/

Año y medio después de darle la espalda al mundo entero y elegir a un tipo culpable de varios delitos, que nunca ocultó su racismo, ultraderechismo, clasismo y misoginia, los norteamericanos “disfrutan lo votado” con razias, deportaciones extrajudiciales y persecución hasta contra los propios ciudadanos de ese país, solamente por parecer migrantes: https://cnnespanol.cnn.com/2024/07/15/casos-penales-donald-trump-resumidos-trax

NETANYAHU, VIEJO PÁJARO DE CUENTA

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, es otro pájaro de cuenta, con varias denuncias en su contra, que –incluso – tuvo que renunciar a varios cargos, excepto al que todavía ocupa, pese a que desde el 2019 fue acusado de corrupción, abuso de confianza, sobornos: https://www.swissinfo.ch/spa/qu%C3%A9-casos-por-corrupci%C3%B3n-hay-abiertos-contra-netanyahu%3F/88569211.

¿Qué son decenas o centenas de miles de palestinos muertos a cambio de mi libertad y poder?, es la pregunta que, quizás, se hace a sí mismo el propio Netanyahu todos los días, porque su actuación ha demostrado un absoluto empecinamiento no solamente en exterminar dicho pueblo, sino en mantener vivo el genocidio el mayor tiempo posible, con tal de no enfrentar las acusaciones en su contra: https://desdepuebla.com/2025/08/22/onu-declara-estado-de-hambruna-en-gaza-netanyahu-acusa-mentira-descarada/.

Además de las denuncias en su propio país y por las que se vio obligado a renunciar a puestos públicos, desde el 21 de noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Netanyahu como: “Presuntamente responsable de los crímenes de guerra de inanición como método de guerra y de dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil; y de los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos desde al menos el 8 de octubre de 2023 hasta al menos el 20 de mayo de 2024”.

Hasta ahora impune, el tiempo definirá si el TODAVÍA primer ministro israelí sufre el mismo destino de Radovan Karadzic, el “carnicero de los Balcanes”, presidente de la República Serbia entre 1992 -96 y condenado desde julio del 2016 por genocidio tras crímenes de guerra contra musulmanes y demás miembros de la población de Bosnia-Herzegovina en la ex Yugoslavia.