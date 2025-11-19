De manera exitosa, terminó temporada 2025 de Panteón de Amores

Toluca, Méx.- La puesta en escena de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) conmemorativa al Día de Muertos, Panteón de Amores, concluyó su temporada 2025 y celebró su presentación número 50 con un magno evento en el Teatro Morelos, de Toluca.

En presencia de la rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, el escritor Jesús Angulo y el director Juan Carlos Embriz Gonzaga, develaron la placa conmemorativa a las cincuenta presentaciones de la obra que destaca la tradición mexicana.

En el sitio, la rectora auriverde reconoció la sinergia de las distintas instituciones que participaron en el montaje de la obra, y a la par, resaltó que el trabajo conjunto genera una valiosa retribución social.

Por su parte, el escritor Jesús Angulo Hernández refirió que esta celebración refleja el talento artístico que existe en la Máxima Casa de Estudios mexiquense, cuyo propósito final es aportar a la sociedad.

En tanto, el crítico teatral Juan Carlos Araujo destacó que Panteón de Amores “es un acontecimiento vivo, efímero e irrepetible” y subrayó que cada función es un acto de colaboración que reafirma la esencia comunitaria del teatro y de la Compañía Universitaria de Teatro de la UAEMéx.

Esta función especial de Panteón de Amores fue musicalizada por la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UAEMéx, dirigida por Hilda Saquicoray Ávila, así como el Coro Universitario, dirigido por Emilio Hernández García, lo que añadió emotividad a la función, para mayor disfrute de los asistentes.

Durante la develación de la placa se reconoció el esfuerzo de actores, actrices, músicos, músicas, dirección y equipo técnico, cuya dedicación permite que esta puesta en escena se consolide como una de las producciones universitarias más entrañables de los últimos años.

Asimismo, se destacó el compromiso de la UAEMéx por promover expresiones artísticas que fortalezcan la identidad cultural y acerquen al público a las tradiciones mexicanas.

Panteón de Amores, escrita por Jesús Angulo y dirigida por Juan Carlos Embriz Gonzaga, está ambientada en la Época de Oro del cine mexicano y recupera elementos de la tradición del Día de Muertos para narrar, con humor, nostalgia y fantasía, una historia donde la vida y la muerte se entrelazan a través del amor.

Cuenta la historia de Pablo, un joven trabajador que acude al panteón para llevar una ofrenda a la tumba de sus padres. Lo que inicia como un gesto de memoria se transforma en un inesperado encuentro con una misteriosa joven llamada Dolores que acompaña a la muerte, desencadenando una travesía donde convergen las emociones y la tradición.