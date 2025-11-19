La historia prehispánica se toca en exposición de la UAEMéx

Toluca, Méx.- Con el objetivo de hacer accesible el patrimonio prehispánico a personas con discapacidad visual, mediante el uso del tacto, el braille y la audiodescripción, la arquitecta y artista plástica Beatriz Rivas Viveros presentó la exposición “La historia a través del tacto”, en el Centro de Actividades Culturales (CeAC) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

Rivas Viveros, estudiante de la Maestría en Diseño en la UAEMéx, explicó que el proyecto surgió al identificar la falta de espacios culturales incluyentes para la comunidad con discapacidad visual. Durante meses trabajó en colaboración con la institución “Vemos con el Corazón”, donde niños, jóvenes y adultos participaron activamente en la evaluación y mejora de cinco prototipos táctiles de piezas arqueológicas pertenecientes a las culturas matlazinca y azteca halladas recientemente en el Cerro del Toloche, en Toluca.

“Mi intención fue acercar la cultura desde otro sentido; cada pieza integra texturas en alto relieve, una descripción en braille y una audioguía que les permite explorar la obra con mayor claridad. Cada réplica fue creada a partir de un proceso que combinó escaneo digital, edición especializada, impresión 3D y acabados artesanales para lograr texturas y relieves interpretables mediante las manos”, detalló Beatriz Rivas.

Durante la inauguración, la directora del CeAC, Eufrasia Gómez Pérez, acompañada de la jefa del Departamento Artístico Cultural, Ana Luz Hernández Rodríguez, y el jefe del Departamento de Control Escolar, Juan García Oliva, destacó que esta iniciativa refleja el compromiso de la Universidad con la inclusión y el respeto a la diversidad.

“La cultura es un derecho de todas y todos. ‘La historia a través del tacto’ elimina barreras y demuestra que el arte puede experimentarse desde distintas perspectivas. Este proyecto fortalece los pilares de inclusión que promueve la UAEMéx”, afirmó.

Finalmente, Rivas Viveros invitó a la comunidad universitaria y al público en general a acercarse al proyecto y reflexionar sobre la importancia de crear espacios culturales accesibles. “No se trata de ver a las personas con discapacidad visual como alguien con menos capacidades, sino de reconocer sus habilidades, escucharlas e incluirlas. Todos podemos disfrutar de esta exposición si la tratamos con respeto”, señaló.

La exposición estará abierta hasta el próximo 28 de noviembre, en la Galería Dalí del CeAC y puede ser visitada por personas con discapacidad visual y público en general, quienes tendrán la posibilidad de tocar las piezas y vivir una experiencia museográfica distinta.