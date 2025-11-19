Acuerdo ARENA busca construir una ciudad más humana para la población: Montoya

Naucalpan, Méx.- El alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, destacó que gracias a las gestiones realizadas por el gobierno municipal, en este primer año de administración logró atraer más fuentes de financiamiento de recursos estatales y federales, para aplicarlos en el Plan de Obra Municipal, que favorecen a la población.

En conferencia de prensa, subrayó que lo que se está logrando en conjunto, por ejemplo, lo que se está haciendo desde OAPAS, Obras Públicas, desde Servicios Públicos, “vamos a alcanzar una cifra histórica, mucho mayor que en cualquier administración, de mil millones de pesos, en obras que, comparado con la administración pasada, en tres años no lo lograron alcanzar, en tres años, 700 millones”.

Montoya Márquez dijo que los avances que se registraron, se lograron gracias a recursos por poco más de 596 millones de pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones (FORTAMUN), Territoriales del Distrito Federal, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones (FAISMUN), entre otros.

Dijo que el Programa Anual de Obra más grande de Naucalpan, con recursos propios de más de 297 millones de pesos, convierte al gobierno de Naucalpan en uno de los más exitosos en la gestión.

Mencionó que la gestión de recursos, permite avanzar en 49 obras, 7 principales y se avanza en el C4, la rehabilitación de 9 módulos de vigilancia y vialidades, por lo que, “se cerrará el 2025 con obras de gran impacto y se avanza en la transformación y “en reconstruir Naucalpan”.

El alcalde informó que, el próximo jueves 4 de diciembre, a las 4 de la tarde presentará su Primer Informe anual, donde expondrá los avances de los 100 pasos que planteó para la Transformación de Naucalpan y adelantó “nos habíamos propuesto este año completar 34 pasos, pero van ya muchos más”.

Montoya Márquez, mencionó que habrá, otros 5 informes en las comunidades. Enfatizó que, comparativamente con la administración anterior, en cualquier indicador ya sea económico, en seguridad, en programas de bienestar, en obra pública, infraestructura hidráulica, en cada uno de los rubros que se puedan medir y evaluar, “estamos mejor que en el gobierno pasado y eso demuestra el enfoque que se tiene hoy, el gobierno más cercano de la historia de Naucalpan y por ello ha habido un respaldo ciudadano”.

Expuso, que el proyecto de política pública del Acuerdo por la Regeneración de Naucalpan (ARENA), el cual busca el desarrollo municipal con mejoras urbanas con 31 proyectos urbanos estratégicos, como una contribución para la equidad y el desarrollo territorial.

Enfatizó que ARENA, no es un impuesto, sino un pacto social para saldar una deuda histórica, por lo que contribuirá a la regeneración de las zonas con mayor necesidad. “ARENA no busca frenar el desarrollo, sino ordenarlo”, dijo.