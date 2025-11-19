Anuncian escasez de agua en el centro de Toluca por mantenimiento de tanque

Toluca, Méx.- En conferencia de prensa la Toluqueña, el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida dio a conocer que a partir del 8 de diciembre, colonias del centro de Toluca enfrentarán una nueva suspensión temporal en el suministro de agua potable, por trabajos de mantenimiento en el Tanque de El Calvario.

Dijo que una vez concluidos los trabajos en el Tanque de agua, ubicado en San Miguel Apinahuizco, ahora corresponde intervenir la infraestructura de El Calvario, proyecto que originalmente iniciaría el próximo lunes, pero que fue pospuesto una semana para permitir a la ciudadanía prepararse.

Señaló que el retraso busca que las familias afectadas puedan almacenar agua anticipadamente, ya que el tanque estará fuera de servicio por más de 10 días.

Destacó que el objetivo de estas acciones es avanzar hacia un servicio de agua potable confiable y apto para consumo directo. “Queremos que el agua que sale de la llave sea completamente bebible, y dejar atrás el mito de que solo el agua purificada es segura”, indicó.

Mientras que, Alberto Valdés, director del Organismo Agua y Saneamiento de Toluca reiteró que los trabajos comenzarán el 8 de diciembre y detalló que las colonias que resentirán la falta del servicio son: José María Oviedo, Cuauhtémoc, Universidad, La Merced, El Ranchito, Centro, Morelos I y II, Izcalli IMPIEM, Las Haciendas, Infonavit Tollocan, Federal, Residencial Colón y Ciprés.

Para ello, el organismo incrementará el número de pipas disponibles: pasarán de 23 a 30 unidades, las cuales realizarán alrededor de 150 viajes diarios, con capacidad para distribuir hasta un millón 500 mil litros de agua al día.

Por otro lado, dio a conocer que el organismo recibirá dos certificaciones tras evaluaciones recientes. La Fundación Gonzalo Río Arronte I.A.P. realizó un estudio en 918 viviendas del municipio y no detectó presencia de metales pesados en el suministro.

Y AguaRating otorgará una certificación internacional al organismo por su administración de recursos hídricos, distinción que convierte a Toluca en el único municipio del país en obtener este reconocimiento.