San Juanico muestra fortaleza y se reconstruye: Pérez

Tlalnepantla, Mex.- El alcalde Raciel Pérez Cruz, presidió este 19 de noviembre, la ceremonia conmemorativa “Fuerza, Memoria y Comunidad” que se llevó a cabo en el Parque Hidalgo, por el 41 Aniversario del fatal suceso ocurrido en San Juanico.

Pérez Cruz montó una Guardia de Honor en el panteón municipal Caracoles, para conmemorar a las víctimas de este lamentable accidente.

A su llegada al panteón municipal Caracoles, el alcalde estuvo al frente de la Guardia de Honor que se montó en la fosa común para honrar el recuerdo de aquellos que se vieron sorprendidos por este suceso, que modificó la vida del pueblo de San Juanico.

Al dirigir unas palabras, enfatizó que, en San Juanico, comenzó también una lucha, “una vez que el pueblo sufrió su duelo, hombres y mujeres comenzaron un combate en contra de las instituciones y la cerrazón de los gobiernos de ese entonces, hoy reconocemos y homenajeamos ese espíritu”.

Acompañado por integrantes del Cuerpo Edilicio, titulares de diversas dependencias, vecinas y vecinos de ésta y comunidades aledañas, Pérez Cruz, apuntó que, en 2006 la entonces Suprema Corte de Justicia, resolvió que quienes tienen derecho a permanecer en esta localidad son los intereses de las gaseras en detrimento de la gente.

“Sí hubo intereses, sí triunfaron algunos demonios, hubo después corrupción y negligencia, hubo quienes en la más absoluta irresponsabilidad autorizaron la construcción de desarrollos inmobiliarios en el polígono de seguridad plenamente determinado”, dijo.

Agregó que hoy San Juanico renace y demuestra su capacidad de resistencia, resiliencia y capacidad para reconstruirse, lo que le permite brillar con esperanza de un futuro en los días por venir, “Ante este sentimiento de honor, valentía y dignidad, lo único que nos queda decir es gracias por esta lección de humanidad y lucha que nos sigue inspirando, ¡Que viva el Pueblo de San Juan Ixhuatepec!

El Cronista Municipal de Tlalnepantla, Miguel Ángel Gorostieta Monjaraz, refirió que el acontecimiento del 19 de noviembre de 1984 cambió para siempre la relación con la industria gasera, aumentó la organización comunitaria y cuestionó las responsabilidades del Estado, “esta fecha nos convoca a reconocer la fuerza de nuestra comunidad que aún en medio del dolor, actuó con solidaridad, apoyo, dignidad y voluntad inquebrantable frente al gobierno autoritario”.