PVEM impulsa desarrollo local con comercio de árboles de Navidad

Xonacatlán, Méx.- Con el fin de promover prácticas forestales responsables e impulsar la economía de las comunidades productoras del Estado de México, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, José Alberto Couttolenc Buentello, visitó la plantación “La Cuesta” en Xonacatlán, donde se realizó el primer corte de árboles de Navidad de la temporada. Desde este espacio, destacó que el manejo adecuado de estos sitios demuestra que el uso ordenado del territorio puede generar desarrollo sin afectar los ecosistemas.

Couttolenc Buentello explicó que Xonacatlán forma parte de los municipios del Estado de México donde existen plantaciones de árboles de Navidad registradas ante las autoridades ambientales, y recordó que, de acuerdo con información oficial, la entidad cuenta con 650 plantaciones legalmente establecidas dedicadas a esta producción. Señaló que esta actividad se realiza en áreas específicamente destinadas para este fin, lo que evita la afectación de bosques naturales. Subrayó además que este modelo productivo contribuye a la conservación al mantener suelos forestales activos, favorecer la infiltración de agua y fortalecer la economía de las comunidades dedicadas al sector forestal.

El dirigente estatal destacó que, lejos de representar un impacto negativo, esta actividad impulsa la llamada “economía del bosque”, ya que genera empleo, apoya a familias productoras y mantiene prácticas que incentivan el cuidado de la tierra. “Elegir un árbol natural de productores mexiquenses no sólo respalda a nuestras comunidades, también impulsa un modelo sustentable que protege nuestros ecosistemas”, afirmó.

Finalmente, José Alberto Couttolenc Buentello exhortó a la ciudadanía a adquirir sus árboles navideños únicamente en establecimientos autorizados, asegurando que esta acción impulsa el bienestar de las familias productoras y refuerza el compromiso del Estado de México con la sustentabilidad.