Alcalde de Atizapán supervisa barda de Secundaria No. 47 “Adolfo López Mateos”

Atizapán, Méx.- El alcalde Pedro Rodríguez Villegas supervisó los avances en la construcción de la barda perimetral de la secundaria técnica No. 47 “Lic. Adolfo López Mateos”, ubicada en la colonia Las Águilas, la cual colapsó derivado de las fuertes lluvias registradas este año.

La construcción del nuevo muro, cuya longitud es de 41 metros lineales, presenta un avance del 80 por ciento y brindará mayor seguridad a los 1,126 alumnos que estudian en el plantel, así como al cuerpo docente.

Rodríguez Villegas, comentó que esta institución ya había sido beneficiada durante el 2015, con la construcción de un aula y una techumbre

Durante esta gira de trabajo, el alcalde supervisó la construcción del techado en la cancha deportiva Las Águilas, ubicada en avenida Uno, espacio donde se instalarán 370 metros cuadrados de cubierta con arcos modulares auto soportables, además de la aplicación de pintura en la estructura, colocación de reja de acero y reflectores LED con paneles solares.

Rodríguez Villegas resaltó que su gobierno ha invertido más de dos mil millones de pesos en obras públicas diseñadas para mejorar la calidad de vida de las y los atizapenses.