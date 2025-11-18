PRI propone frenar extorsiones a comerciantes

Toluca, Méx.- El cobro de piso, representa una grave amenaza para el desarrollo económico y social del Estado México, por ello el Grupo Parlamentario de PRI propone una iniciativa para combatir este delito, que afecta a comerciantes, transportistas, trabajadores, y vulnera la seguridad de las familias.

El diputado Mariano Camacho propone la creación de una Fiscalía Especializada para la Atención del Delito de Extorsión, en su modalidad de cobro de piso, que se encargue de dirigir las investigaciones, coordinar a policías estatales y municipales, esta contará con personal y recursos propios para labores de investigación, judicializar y proteger a las víctimas.

“Estas acciones tienen el objetivo de garantizar resultados concretos y una atención digna, confidencial y efectiva, es importante mencionar que la creación de esta Fiscalía tiene objetivos precisos, romper el circulo de impunidad, proteger a los ciudadanos y al sector empresarial, así como recuperar la tranquilidad y el desarrollo económico en nuestras comunidades”, detalló Mariano Camacho.

La iniciativa contempla la creación de Unidades Policiales Especializadas de Investigación y Combate en cada municipio, capacitadas para recibir denuncias y realizar labores de inteligencia, las cuales van a operar bajo el mando del Ministerio Público.

“Con la creación de esta policía especializada refrendamos nuestro compromiso con la justicia, la seguridad y el Estado de Derecho, sabemos el reto que implica, pero también estamos certeros que con la fuerza de la sociedad y el compromiso de las autoridades se pueden obtener los resultados que devuelven la paz en nuestro Estado de México” agregó el legislador.

La propuesta contempla que este delito se persiga de oficio, las autoridades estarán obligadas a investigar y actuar aunque la víctima no presente denuncia, además plantea medidas de protección a la víctima.

La aprobación de esta iniciativa representa un punto de inflexión en la política estatal, al combatir el cobro de piso de forma coordinada, cercana y proactiva, las familias que sostienen la economía local podrán tener libertad para trabajar, para emprender y para vivir sin miedo.