Ocoyoacac recibe mención especial por capacitación de servidores públicos

Ocoyoacac, Méx.- El Gobierno Municipal de Ocoyoacac obtuvo una mención especial en el apartado Formación de Servidores Públicos dentro del Reconocimiento al Esfuerzo Hacendario 2025 “José María Morelos y Pavón”, otorgado por el Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM).

La distinción resalta las acciones emprendidas por la administración municipal para fortalecer la capacitación, actualización y profesionalización del personal gubernamental, con el objetivo de mejorar el desempeño institucional y garantizar servicios más eficientes para la ciudadanía.

La presidenta municipal, Nancy Valdez Ruiz, afirmó que este reconocimiento refleja el compromiso de su gobierno por impulsar una administración pública preparada y orientada al servicio. Además, destacó que la formación continua del personal contribuye a mejorar la atención, la gestión interna y la capacidad operativa del municipio.

“Este resultado es fruto del trabajo y del esfuerzo conjunto. Nuestra responsabilidad es seguir construyendo un gobierno más profesional, con personas servidoras públicas capacitadas y conscientes del papel que desempeñan en beneficio de la comunidad”, señaló Valdez Ruiz.

El Ayuntamiento reiteró que continuará implementando estrategias y programas de desarrollo institucional, alineados a los principios de transparencia, eficacia y mejora permanente en la gestión pública.