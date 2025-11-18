Alcalde de Tlalnepantla recibe Premio al Mérito Ambiental 2025

Tlalnepantla, Méx.- “En Tlalnepantla se trabaja todos los días para preservar y conservar los espacios verdes en la demarcación”, expresó el presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, quien recibió el Premio al Mérito Ambiental 2025.

La ceremonia se realizó en el Cosmovitral Jardín Botánico ubicado en Toluca, Estado de México, donde la secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible a nivel estatal, Alhely Rubio Arronis, quien entregó esta distinción al alcalde, con Mención Honorífica en la categoría de Autoridades Locales por la implementación del “Operativo Colibrí”, que tiene como objetivo la transformación de áreas verdes municipales.

“A través de la Dirección General de Sustentabilidad Ambiental, el Gobierno de Tlalnepantla impulsa esta política pública que tiene como finalidad la transformación ecológica de parques, jardines y áreas verdes, para ello, se lleva a cabo un proceso de reorganización y modernización del servicio público, dijo Pérez Cruz.

Para dichas acciones fue necesaria la reestructuración de 15 cuadrillas operativas con un total de 186 personas servidoras públicas, además de la ampliación en un 66 por ciento del parque vehicular y maquinaria pesada. El personal trabaja diariamente en turnos matutinos y vespertinos que brindan 18 diferentes servicios especializados para el rescate y mantenimiento de nuestros parques y jardines.

Durante este primer año de Gobierno, se efectuaron 63 dispositivos del “Operativo Colibrí”, de los cuales fueron 38 en Poniente y 25 en Oriente, mediante los cuales se ha logrado la transformación de 83 parques, jardines y camellones que se encontraban en mal estado y en deterioro, con lo cual se garantiza el acceso al derecho humano a un medio ambiente sano.

Es así como se busca que la ciudadanía acceda al derecho de que las y los habitantes cuenten con espacios dignos que les permitan desarrollar actividades como deporte, cultura y arte para elevar su calidad de vida.

La transformación de estos espacios permite contar con lugares más seguros y que la ciudadanía se apropie de ellos para la reconstrucción del tejido social y reconexión con la naturaleza, así como la conservación de la biodiversidad.