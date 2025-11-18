Hallan cuerpo de mujer con signos de violencia en Ixtapaluca

Chicoloapan, Méx.- El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado la mañana de este martes sobre la carretera Coatepec–San Vicente, cerca de la barranca Tulipán, en una zona que divide los municipios de Ixtapaluca y Chicoloapan.

De acuerdo con testimonios, fue un grupo de vecinos quien realizó el hallazgo y notificó de inmediato a las autoridades municipales. Sin embargo, ante la falta de respuesta rápida por parte de la policía de Ixtapaluca, solicitaron apoyo de elementos de Chicoloapan, quienes arribaron minutos más tarde y confirmaron el deceso.

La víctima, quien vestía ropa oscura, permanece en calidad de desconocida. Durante la primera inspección no se detectaron heridas por arma de fuego; no obstante, personal de emergencia confirmó que presentaba múltiples contusiones en distintas partes del cuerpo.

La zona fue acordonada por agentes municipales mientras peritos realizaron las primeras diligencias y recabaron indicios para la investigación. Más tarde, el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación para determinar la causa de la muerte e identificar a la víctima, así como para establecer si el hecho está relacionado con violencia de género.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado sobre posibles responsables ni si existen cámaras o testigos que ayuden a esclarecer el caso.

El hallazgo generó preocupación entre habitantes de la zona, quienes señalaron que la carretera carece de iluminación y vigilancia constante. Algunos vecinos exigieron mayor seguridad y acciones preventivas ante el incremento de hechos violentos en la región.

La Fiscalía hizo un llamado a la población a aportar información que permita identificar a la mujer o a los responsables del hecho.