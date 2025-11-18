La Fundación “Lazos que Mueven” fortalece el deporte en escuelas de Atizapán

Atizapán, Méx.- Luis Montaño, presidente de la Fundación Lazos que Mueven, continúa su recorrido por las diferentes escuelas de este municipio y este martes, visitó la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, donde anunció oficialmente del Mundialito Cultural y de Fútbol 2026, una iniciativa para fomentar el deporte, la convivencia familiar y el aprendizaje cultural en las primarias del municipio, ahora que México volverá a ser sede de un Mundial después de 40 años.

Durante esta jornada de trabajo, Montaño también recorrió las escuelas Nezahualcóyotl en sus dos turnos, Josué Mirlo en ambos turnos y Xicoténcatl, donde las y los estudiantes reaccionaron con entusiasmo al impulso del deporte y la convivencia. En todos los planteles, los niños expresaron su emoción por participar en actividades físicas, representar a un país y convivir con sus compañeros en este evento escolar sin precedentes.

Desde el inicio de cada actividad, Montaño interactuó con los estudiantes mediante dinámicas participativas antes de compartir la noticia principal: todas las primarias de Atizapán participarán en el Mundialito, un evento que unirá actividades deportivas, artísticas y académicas en un ambiente de identidad y unión comunitaria.

Informó sobre las actividades del Mundialito 2026 y dijo que en febrero se realizará un sorteo para asignar a cada escuela un país participante de la Copa Mundial. Con esa selección, los alumnos desarrollarán tres actividades: porra escolar, bailable cultural y periódico mural.

Ese mismo mes se entregarán uniformes alusivos al país correspondiente, entre opciones como Argentina, Brasil, Japón, España, México, entre otros.

Montaño anunció que la Fundación Lazos que Mueven otorgará: 25 mil pesos para cada escuela; 25 mil pesos adicionales para los ganadores de cada categoría, anunciadas.

Además, los alumnos podrán canjear los boletos entregados durante la visita por autógrafos de futbolistas y cronistas deportivos, así como por balones y playeras oficiales.

En cada escuela visitada, Coligol, la mascota oficial del Mundialito 2026, se ha convertido en la sensación del alumnado.

Durante esta visita, Coligol volvió a emocionar a los escolares, quienes coreaban su nombre y repetían que “Coligol es la neta”.