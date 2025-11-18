México Sub-17 queda fuera del Mundial tras sufrir un 5-0 ante Portugal

Al Rayyan, Catar.- La aventura mundialista de México Sub-17 llegó a su fin con un duro revés de 5-0 frente a Portugal en los Octavos de Final, un duelo en el que los errores tempranos y la falta de control emocional terminaron por desmoronar al equipo que dirige Carlos Cariño.

Desde los primeros minutos el partido se inclinó para los europeos. Al 15’, una barrida imprudente de José Navarro dentro del área abrió la puerta al gol inicial. El penal fue bien ejecutado por Rafael Quintas y, a partir de ahí, el Tricolor quedó condicionado a remar contra corriente.

El momento clave llegó al 33’. El VAR llamó al árbitro para revisar una acción que parecía intrascendente, pero la repetición mostró un codazo de Navarro contra un rival. La tarjeta roja fue inmediata y dejó a México con 10 hombres en pleno trámite del primer tiempo. El defensor abandonó el terreno con evidente frustración, sabiendo que su expulsión pesaría en el desarrollo del encuentro.

Portugal aprovechó orden, paciencia y talento. Recién arrancada la segunda mitad, Anisio marcó el 2-0 al 47’, producto de una desatención defensiva que evidenció el desconcierto mexicano. A partir de ese tanto, el partido tomó un rumbo irreversible.

México buscó reajustar líneas, pero la superioridad numérica de los lusos marcó una diferencia incuestionable. Al 81’, Martim Guedes empujó un servicio de Mateus Mide para el 3-0. Minutos después, Miguel Figueiredo anotó el cuarto tras otra asistencia de Mide, quien se erigió como uno de los hombres más peligrosos del encuentro.

El cierre del partido agravó el panorama. Yoan Pereira firmó el 5-0 al 85’, una anotación que solo confirmó la superioridad portuguesa y el desgaste emocional del conjunto mexicano.

La noche terminó con un nuevo golpe: Santiago López, portero del Tricolor, fue expulsado por empujar a un rival contra la publicidad, reflejo de la frustración que invadió al plantel en los minutos finales.

México quedó fuera del Mundial con un resultado doloroso y una actuación que obliga a un análisis profundo de lo ocurrido en una eliminatoria que se escapó desde los errores propios.