Naucalpan llama a aprovechar estímulos fiscales del Buen Fin 2025

Naucalpan, Méx.- Desde el primer minuto de este viernes 13 de noviembre, la Guardia Municipal de Naucalpan, en coordinación con la Policía Estatal, la SEDENA y la Guardia Nacional, realizan recorridos de vigilancia para reforzar la seguridad de las personas que acuden a aprovechar los descuentos del Buen Fin 2025, evento que impulsa el comercio formal, que beneficia a las y los consumidores.

En este operativo coordinado, elementos de las corporaciones federales, estatales y la Guardia Municipal, implementaran dispositivos de seguridad en centros comerciales, las plazas comerciales, zonas bancarias y cajeros automáticos.

El operativo Buen Fin 2025, cuenta con 200 elementos que han reforzado la presencia en zonas comerciales y se mantendrá hasta que finalice esta campaña, del 13 al 17 de noviembre, de descuentos y promociones generalizada que se realiza anualmente en México.

En el marco del Buen Fin 2025, se exhorta a las y los naucalpenses a reforzar las medidas de autocuidado durante las compras que planean realizar y con ello evitar situaciones de riesgo.

Al acudir a plazas o centros comerciales, así como supermercados, las autoridades recomiendan evitar llevar cantidades fuertes de dinero en efectivo, pagar con tarjetas bancarias de preferencia y evadir la ayuda de personas ajenas.

El gobierno de Naucalpan, invita a la población a aprovechar los Estímulos Fiscales del Buen Fin 2025, que fueron aprobados por el Ayuntamiento. Del 10 al 28 de noviembre, se ofrece el 100 por ciento, de descuento en recargos del Impuesto Predial por adeudos de años anteriores.

También, el 100 por ciento de descuento en multas y recargos en rezago de inmuebles de casas habitación, terrenos baldíos, impuesto sobre la adquisición de inmuebles; traslado de dominio, actualización por diferencias de construcción, cheques devueltos, relacionados con pagos de predial o traslado de dominio.