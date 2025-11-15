Sheinbaum y Gómez realizan segunda entrega de Trenes de Pavimentación en oriente del EdoMéx

Texcoco, Méx.- En un evento realizado vía enlace desde la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, dieron el banderazo de salida a la segunda entrega de Trenes de Pavimentación del Plan Integral del Oriente, beneficiando en esta ocasión a los municipios de Ixtapaluca, Texcoco y La Paz.

Durante la ceremonia, ambas mandatarias inauguraron tres de los diez nuevos trenes que forman parte de este programa, que contempla una inversión de 500 millones de pesos en maquinaria para mejorar la infraestructura vial en la región oriental del Estado de México. La iniciativa busca intervenir un total de 315 kilómetros de carreteras en los municipios beneficiados.

La gobernadora Delfina Gómez destacó la relevancia del proyecto y la cercanía de la presidenta con la población mexiquense. “Se trata de una maquinaria que, indudablemente, va a apoyar en beneficio de nuestras calles y carreteras de esta región, que había sido olvidada por mucho tiempo. Hoy les damos la oportunidad de mejorar la calidad de vida”, afirmó, reiterando su compromiso de trabajar de la mano con el gobierno federal.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez aprovechó la ocasión para expresar su agradecimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum y resaltar la importancia del Plan Integral del Oriente para los mexiquenses. Durante su intervención, destacó la cercanía y el compromiso de la mandataria federal con la población: “Es un placer saludarla querida Presidenta desde aquí, desde Texcoco, a usted y a los que integran su gabinete. Reiterarle, como lo hicimos el día de ayer en la gira que fue muy hermosa y con muchos beneficios para nuestros mexiquenses, lo orgullosos que nos sentimos de contar con una Presidenta que tiene un gran afecto y cariño por las y los mexiquenses, especialmente por quienes más lo necesitan”.

Delfina Gómez subrayó que la entrega de los trenes de repavimentación no solo representa un avance en infraestructura vial, sino también una oportunidad histórica para la región. “Esto demuestra una decisión histórica de apoyar a quienes más lo necesitan. Hoy somos testigos de la entrega de trenes de repavimentación para tres de los diez municipios contemplados en este proyecto: Ixtapaluca, La Paz y Texcoco. Se trata de maquinaria que beneficiará directamente nuestras calles y carreteras, en una zona que por mucho tiempo fue olvidada”.

La gobernadora también destacó la colaboración entre los niveles de gobierno y la importancia de la coordinación para el desarrollo regional. “Refrendo mi compromiso de trabajar de la mano con usted para todo lo que podamos hacer en beneficio y justicia de nuestros pueblos y de nuestra gente. Aquí en el Estado de México la queremos, la admiramos y reconocemos su trabajo. Puede contar con todos nosotros en todo lo que usted requiera, porque se lo ha ganado con cariño, con trabajo y, sobre todo, con compromiso”, concluyó.

La mandataria estatal no solo celebró la inversión en infraestructura, sino que también subrayó la importancia del Plan Integral del Oriente como un esfuerzo conjunto para mejorar la calidad de vida de las comunidades, generar empleo y garantizar una mayor equidad en la región.

Por su parte, el Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, ofreció detalles técnicos y de logística sobre los trenes: Cada tren está equipado con fresadora, rodillo metálico, petrolizadora, extendedora de pavimento y compactador neumático.

Se capacitó a 150 personas (15 por municipio) para operar la maquinaria, fortaleciendo también la generación de empleo local.

La entrega se realizará en tres bloques: el primero el 3 de noviembre a Nezahualcóyotl, Ecatepec y Chicoloapan; el segundo hoy, 14 de noviembre, a Ixtapaluca, Texcoco y La Paz; y el tercero, el 10 de diciembre, a Valle de Chalco, Chimalhuacán, Tlalnepantla y Chalco.

Este programa forma parte de un esfuerzo más amplio del gobierno federal, que incluye la entrega de trenes de pavimentación a nivel nacional. Hasta ahora, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha desplegado trenes en 16 estados, con planes de expansión para cubrir todos los estados de la República en 2026.

En el evento también estuvieron presentes autoridades municipales y federales, entre ellas Raúl Armando Quintero Martínez, titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal; Martha Guerrero Sánchez, presidenta municipal de La Paz; Nazario Gutiérrez Martínez, presidente municipal de Texcoco; y Felipe Rafael Arvizu, presidente municipal de Ixtapaluca.

Con esta segunda entrega, se busca no solo mejorar la infraestructura vial, sino también impulsar el desarrollo económico y social de la región, garantizando carreteras más seguras y transitables para miles de mexiquenses.