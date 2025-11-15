Es inaugurado en Toluca el Service Center de Mercado Libre más grande de México

Toluca, Méx.- El Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno, inauguró en Toluca el Service Center de Mercado Libre más grande de México, donde dijo que su gobierno continuará impulsando la inversión productiva que genere empleos formales y fortalezca las condiciones para la llegada de nuevas empresas, industrias y centros de distribución.

Dicho Service Center, tiene una superficie de más de 20 mil m2, e inicia operaciones junto con el arranque de la XV Edición del #BuenFin.

Al inaugurar dicho centro, Ricardo Moreno destacó el valor que genera la llegada de empresas líderes como Mercado Libre, al contribuir a que los sueños de muchas familias se vuelvan realidad, al encontrar nuevas oportunidades laborales y de emprendimiento.

Mencionó que la meta para fortalecer la economía de las familias toluqueñas en 2025 es generar 15 mil empleos, de los cuales 13 mil 149 ya se han creado este año, esto, dijo, es resultado de la implementación de una política integral que incluye promoción económica, eficiencia administrativa, facilitación de trámites y la consolidación de Toluca como un destino confiable para inversiones industriales, comerciales y logísticas.

Mientras, la Directora General de Desarrollo Económico de Toluca, Yolanda Esquivel Jaramillo, expresó que esta inauguración simboliza confianza, visión de futuro y desarrollo compartido, al posicionar a Toluca como uno de los polos logísticos más importantes del país.