Ocoyoacac avanza con nuevas obras en Tepexoyuca y San Miguel

Ocoyoacac, Méx.- El Gobierno Municipal entregó este jueves dos obras de infraestructura consideradas estratégicas para mejorar la movilidad y el acceso a servicios básicos en las comunidades de Tepexoyuca y San Miguel, beneficiando a decenas de familias y fortaleciendo el desarrollo local.

En Tepexoyuca se inauguró la segunda etapa de la Prolongación Matamoros, donde se aplicaron 1,372 metros cuadrados de asfalto, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y peatonal en una vialidad que, de acuerdo con testimonios vecinales, permaneció deteriorada durante años.

Habitantes de la zona reconocieron la intervención como una respuesta a una demanda histórica, al asegurar que la rehabilitación permitirá mayor seguridad, accesibilidad y un tránsito más fluido para quienes utilizan la calle diariamente.

Paralelamente, en el Barrio de San Miguel se entregó la obra de rehabilitación y ampliación de la red de agua potable en el paraje La Rinconada. Con esta acción, autoridades buscan garantizar un suministro adecuado y continuo del recurso, así como minimizar fallas en la infraestructura existente.

El gobierno municipal destacó que el acceso al agua es un derecho fundamental y una prioridad en su agenda de obra pública.

Las autoridades señalaron que ambas obras forman parte de una estrategia integral para fortalecer infraestructura urbana y atender necesidades prioritarias en comunidades del municipio, con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Finalmente, el Ayuntamiento invitó a las y los vecinos a continuar participando en los procesos de gestión comunitaria, al reiterar que el trabajo coordinado entre sociedad y gobierno permite acelerar respuestas y consolidar proyectos con impacto social duradero.