Tricolor Sub-17 firmó una remontada histórica y elimina a Argentina en penales

Catar.– Con corazón, carácter y dos nuevos “niños héroes”, la Selección Mexicana Sub-17 logró una clasificación épica a los Octavos de Final del Mundial tras vencer a Argentina en tanda de penales, luego de un vibrante empate 2-2 en tiempo regular. Luis Gamboa, autor de un doblete, y Santiago “Santi” López, decisivo en la serie, se convirtieron en los rostros de la hazaña tricolor.

El inicio del encuentro fue complicado para el representativo nacional. Argentina dominó la primera mitad con posesión, presión alta y un ataque constante que puso en aprietos a la zaga mexicana. Apenas al minuto 10, Ramiro Tulián abrió el marcador con un disparo de alta técnica desde los linderos del área, luego de controlar un balón procedente de un tiro de esquina y colocar su remate en el ángulo.

México mostró pocas aproximaciones en los primeros 45 minutos, pero regresó al campo para la parte complementaria con una actitud renovada. El premio a la insistencia llegó apenas en el primer minuto del segundo tiempo: un centro al segundo poste encontró perfectamente ubicado a Luis Gamboa, quien remató con la frente para igualar el marcador.

El empate dejó desconcertada a la Albiceleste, situación que el Tri aprovechó para consumar la remontada. Al minuto 58, nuevamente Gamboa apareció dentro del área chica para conectar de primera intención un servicio preciso y firmar el 1-2 que avivaba el sueño mundialista.

Sin embargo, el drama tomó protagonismo en la recta final. Un error del arquero mexicano en la salida dejó servido el balón para que Fernando Closter marcara de cabeza el 2-2 al minuto 82, obligando a definir el pase en los penales.

Desde los once pasos, México mostró serenidad absoluta. Los cinco cobradores ejecutaron con autoridad, mientras Santi López detuvo el primer penal argentino y, en una postal para la historia, cobró y acertó el tiro decisivo que selló la clasificación.

Con este triunfo, México Sub-17 avanza a los Octavos de Final, donde se medirá ante Portugal en busca de seguir alimentando la ilusión.