Guatemala dice adiós al Mundial; Costa Rica al borde de la eliminación

14 noviembre, 2025

Deportes

Ciudad de México.– La penúltima fecha de las Eliminatorias de CONCACAF rumbo al Mundial 2026 dejó contrastes contundentes: Guatemala quedó oficialmente fuera de la competencia, mientras que Costa Rica se aferra a un último intento para evitar un fracaso histórico. El trabajo de los técnicos mexicano, Luis Fernando Tena y Miguel Herrera, deja mucho que desear.

En el Estadio Manuel Felipe Carrera, la selección guatemalteca dirigida por Luis Fernando Tena sufrió un doloroso revés al caer 2-3 frente a Panamá. Los goles de Cecilio Waterman inclinaron la balanza a favor del conjunto canalero, que impuso condiciones desde el arranque. Aunque los chapines reaccionaron en la segunda parte, el esfuerzo no les alcanzó y su eliminación quedó consumada.

Con el resultado, Guatemala se estancó en cinco puntos dentro del Grupo A, insuficientes para pelear por el boleto mundialista. Surinam y Panamá, ambos con nueve unidades, aseguraron la disputa del liderato, mientras que El Salvador permanece en el fondo con tres puntos. Para Tena y su plantel, solo resta cerrar la fase eliminatoria buscando no terminar en el último lugar.

La otra cara de la región se vivió en el Caribe, donde Costa Rica perdió 1-0 frente a Haití y complicó severamente su futuro. Miguel “Piojo” Herrera confiaba en aprovechar la inesperada derrota de Honduras, líder del Grupo C, ante Nicaragua, pero su equipo no respondió y cayó a la tercera posición.

Honduras y Haití encabezan el sector con ocho unidades; Costa Rica se quedó con seis y Nicaragua con cuatro. La combinación obliga a los ticos a ganar el próximo martes 18 de noviembre en el Estadio Nacional, cuando reciban a Honduras en un duelo que definirá su destino.

Solo el primer lugar del grupo clasifica de manera directa al Mundial, mientras que el segundo podría aspirar al repechaje. Una nueva derrota dejaría a Costa Rica sin opciones y significaría un golpe mayor para el proyecto del técnico mexicano.

La última jornada pinta para ser una prueba de carácter: Guatemala ya se despidió y Costa Rica intentará evitar la misma suerte.