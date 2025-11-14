Este mes, ofrece CMS UAEMéx paquetes de atención a salud masculina

Toluca, Méx.- Este mes de noviembre, la Clínica Multidisciplinaria de Salud (CMS) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) ofrece paquetes de atención a la salud masculina, el objetivo es prevenir el cáncer de próstata.

El médico de la CMS, Carlos Wilfrido Mota Valdés, exhortó a la población masculina a realizarse revisiones médicas periódicas para la prevención del cáncer de próstata, una de las principales causas de muerte en hombres en México.

De acuerdo con el especialista, entre los principales factores de riesgo están: malos hábitos alimenticios, el consumo de alcohol y tabaco, la falta de actividad física, así como el antecedente familiar de cáncer en padres o abuelos.

No obstante, el diagnóstico temprano marca la diferencia entre la vida y la muerte, al detectar señales de alerta como dificultad para orinar, disminución del flujo urinario, aumento en la frecuencia de micción nocturna o pérdida de peso sin causa aparente.

Ante esta situación, la CMS ofrece dos paquetes de salud masculina enfocados en la detección oportuna del cáncer de próstata durante el mes de noviembre: Paquete 1: Antígeno prostático específico (examen de sangre) y consulta médica, con costo de 200 pesos.

Mientras que, el Paquete 2 consiste en: Antígeno prostático específico, densitometría ósea y consulta médica, con costo de 650 pesos.

Ambos estudios son accesibles y se realizan en las propias instalaciones de la CMS. Asimismo, recomendó iniciar el chequeo a partir de los 50 años o desde los 40 si existe antecedente familiar de cáncer de próstata.

Dichos paquetes de atención a la salud están disponibles para la comunidad universitaria y el público en general a acercarse a la clínica para realizarse estas revisiones y cuidar de su salud. Para agendar cita es necesario consultar la página https://citascms.uaemex.mx/ o llamar a los teléfonos 722 212 8027 y 722 219 4122, extensiones 118 y 140.

Según el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), se registran alrededor de 100 casos nuevos de cáncer de próstata cada año.

El 80 por ciento de esos casos llega en etapas avanzadas, lo cual complica el tratamiento y reduce las posibilidades de cura o control, de ahí la importancia de la prevención.