Atizapán respalda la Ruta del Calzado, asegura Pedro Rodríguez

Atizapán, Méx.- Acompañado por la Presidenta Honoraria del DIF, Patricia Arévalo Rubio, el alcalde Pedro Rodríguez Villegas inauguró “La Ruta del Calzado” espacio en el que los artesanos de San Mateo Atenco ofertarán sus productos, a partir de este jueves 13 y hasta el próximo lunes 17 de noviembre, en la Explanada Municipal.

Al dar la bienvenida a la Presidenta Municipal de San Mateo Atenco, Ana Aurora Muñiz Neyra, Rodríguez Villegas destacó que esta feria refuerza la hermandad entre ambos municipios, e impulsa el consumo local y el talento de los artesanos.

El alcalde aseguró que Atizapán de Zaragoza siempre tendrá los brazos abiertos para recibir proyectos exitosos, como en este caso a los artesanos que se dedican a la industria del calzado.

En su momento, la alcaldesa de San Mateo Atenco, agradeció la apertura de este espacio a las familias productoras, ya que es reflejo de la sensibilidad y la empatía del Gobierno de Atizapán, por lo que manifestó su deseo de que éste sea el inicio de más proyectos y acciones que favorezcan a ambas localidades.

Las autoridades municipales recorrieron los distintos stands de artesanos, e hicieron una invitaron a los atizapenses y habitantes de municipios cercanos para visitar esta “Ruta del Calzado”, en la que se ofertan zapatos, botas, tenis y productos de piel a precios accesibles, en un horario de las 10:00 a las 20:00 horas.